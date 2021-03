Play Off 5° posto, la nuova avventura della Tonno Callipo parte da Cisterna

VIBO VALENTIA – Al via un nuovo mini torneo per la Tonno Callipo Calabria, che servirà a designare la squadra che prenderà parte nella prossima stagione alla Challenge Cup, appena vinta dall’Allianz Milano contro i turchi dello Ziraat Bankasi SK Ankara.

NUOVA SFIDA

Reduce dall’eliminazione ad opera di Monza ai Quarti di finale che avrebbero aperto le porte alle semifinali-scudetto, la Callipo ha ripreso a lavorare mercoledì puntando ad un nuovo traguardo: l’accesso in Europa attraverso la disputa dei play off per il 5° posto. Saitta e compagni sono determinati a rituffarsi con tutte le proprie energie nell’appendice di stagione che prevede sette gare con match di sola andata. Il calendario diramato nei giorni scorsi assegna a Vibo – quale testa di serie del ranking in virtù della quinta posizione a fine regular season – quattro gare in casa (contro Verona, Modena, Piacenza e Milano) e tre fuori (Cisterna, Padova e Ravenna). Le prime quattro classificate disputeranno le semifinali e le vincenti andranno in finale.

L’avventura della Tonno Callipo inizia dalla trasferta di domenica 28 marzo (ore 18.00 – diretta Eleven Sports) sul campo della Top Volley Cisterna. Sarà la sfida tra la quinta e la dodicesima classificata, con i laziali partiti per disputare ben altro tipo di campionato, e ritrovatisi invece ben presto sempre relegati in ultima posizione.

Per i giallorossi dunque, occorrerà resettare la sconfitta incassata in Gara-3 dei quarti di finale play off e concentrarsi su questo mini torneo che necessita di nuovi stimoli per agguantare un posto in Europa.

LA VIGILIA

Il centrale Barthélémy Chinenyeze ammette che il gruppo giallorosso risente ancora delle scorie per l’epilogo sfortunato dei quarti play off. “Sinceramente non abbiamo ancora smaltito la delusione dell’eliminazione con Monza – spiega il centrale – siamo ancora delusi per aver perso contro i lombardi, è difficile cancellare tutto in fretta perché ci abbiamo creduto fino alla fine, ma siamo comunque orgogliosi della nostra stagione”. Necessario però guardare avanti, concentrandosi sulla trasferta di Cisterna. “Sarà una partita strana perché dovremo rimotivarci e giocare di nuovo dopo aver terminato la parte più importante della stagione. E poi Cisterna non gioca da quasi un mese e mezzo per cui può succedere di tutto. Certo non abbiamo paura di niente: sappiamo che incontreremo una squadra con buoni giocatori e ci vorrà una bella partita da parte nostra per vincere”. Ampliando l’orizzonte su tutta la pool, Chinenyeze aggiunge: “Avremo 4 gare in casa e giocare a PalaMaiata contro le grandi squadre quali quelle che incontreremo è sicuramente un vantaggio, poiché conosciamo bene il nostro palasport ed avremo un leggero vantaggio. Dispiace non avere i nostri tifosi che ci supportano ma siamo sicuri che ci sosteranno da casa”. Quindi il nazionale francese chiude sottolineando la difficoltà di questa Pool: “Ci attende un periodo particolarmente impegnativo visto che le partite sono molto ravvicinate tra di loro ma daremo sempre il massimo, anche per i compagni che non hanno avuto molte opportunità di giocare quest’anno”.

GLI AVVERSARI

Ottimo roster per Cisterna con individualità di spicco: intanto il centrale canadese con passaporto polacco Arthur Szwarc, primo nella relativa classifica generale con 245 punti e 24 ace. Molto insidioso dalla linea dei nove metri e dotato di un buon servizio, Szwarc per buona parte del campionato ha saputo distinguersi anche nel ruolo di opposto sostituendo il 31enne capitolino Giulio Sabbi (miglior marcatore dei suoi con 202 punti in 18 gare giocate e 49 set disputati, 31esimo attaccante del torneo), del compagno di reparto, il tedesco Tobias Krick (classe 1998, molto incisivo sul fondamentale del muro), del 30enne francese Kevin Tillie, confermatosi davvero molto solido in seconda linea. Tanti i volti nuovi nel club biancoblù laziale, anche il 26enne regista bulgaro Georgi Seganov, gli schiacciatori Luigi Randazzo (classe 1994), Oreste Cavuto (classe 1996), cresciuto nelle giovanili di Trentino Volley. Le conferme nella formazione del presidente Gianrio Falivene, sono poi quelle di Domenico Cavaccini, Andrea Rossi, Andrea Rondoni e del capitano di lungo corso Daniele Sottile.

PROBABILI FORMAZIONI

TOP VOLLEY CISTERNA: Sottile–Sabbi, Krick– Szwarc, Tillie–Randazzo, Cavaccini (L1). Allenatore: Slobodan “Boban” Kovac

TONNO CALLIPO CALABRIA: Saitta cap.–Abouba, Cester–Chinenyeze, Rossard–Defalco, Rizzo (L1). Allenatore: Valerio Baldovin

ARBITRI: Ilaria Vagni e Luca Saltafilippi Terzo arbitro: Matteo Mannarino

Addetto al Video Check: Claudio Bolognesi Segnapunti Referto Elettronico: Simona Scudiero

COME SEGUIRE LA GARA:



La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it).