Playoff, Volley Soverato cede al Vallefoglia anche nella gara di ritorno

Megabox Vallefoglia – Volley Soverato 3-2 (Parziali set: 25/21; 17/25; 25/20; 15/13)

Termina contro la Megabox Vallefoglia l’avventura playoff promozione del Volley Soverato di questa stagione 2020/2021.

Dopo la sconfitta nel match di andata per tre a uno, la squadra del presidente Matozzo cede al quinto set dopo una partita combattuta al “Pala Dionigi”. Dunque, si chiude una stagione in ogni caso positiva per le biancorosse che, nonostante le difficoltá affrontate lungo il cammino, covid-19 in primis, hanno giocato un campionato di alto livello raggiungendo la fase playoff promozione, certamente obiettivo non scontato nel pre campionato. Complimenti e bravi quindi a tutti i componenti della squadra: dalle atlete, passando per lo staff tecnico sapientamente e ben guidato da Bruno Napolitano, per arrivare allo staff medico. Un gruppo sempre coeso che ha regalato tante soddisfazioni meritando di giocarsi le sue possibilità in chiave promozione fino alla fine. Congratulazioni, dall’altra parte, alla Megabox Vallefoglia per il passaggio del turno.