Prima vittoria in casa del Cosenza: Chievo battuto al “Marulla”

COSENZA-CHIEVO 1-0

COSENZA (4-3-1-2): Falcone 6,5; Corsi 6 Ingrosso 6 Idda 6 Legittimo 5,5; Gerbo 6 (21’ st Crecco 6) Petrucci 6 Sciaudone 6 (35’ st Mbakogu sv); Tremolada 5,5 (35’ st Carretta sv); Trotta 6 (35’ st Ba sv), Gliozzi 6,5 (25’ st Tiritiello 6). In panchina: Saracco, Bahlouli, Sacko, Schiavi, Vera, Kone, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi 6.

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper 6; Mogos 6 Leverbe 6 Rigione 6 Renzetti 5,5; Ciciretti 5,5 (15’ st Garritano 6) Palmiero 6 (25’ st Viviani 6) Obi 5,5 (35’ st Bertagnoli sv) Canotto 6 (25’ st Di Gaudio 5,5); Fabbro 5,5 De Luca 5,5 (15’ st Margiotta). In panchina: Seculin, Bragantini, Zuella, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Priore. Allenatore: Aglietti 5,5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORE: 11’ pt Gliozzi (C).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Corsi, Sciaudone (C). Angoli: 1-5. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

COSENZA – Un tocco di Gliozzi, dopo quello di Renzetti, permette al Cosenza di vincere contro il Chievo Verona: sfatato il tabù del “Marulla”.

Cosenza, subito gol contro il Chievo

Il primo squillo del match arriva con Sciaudone che calcia di poco fuori. Al minuto 11 palla al centro di Corsi e tocco di Renzetti, ma quello decisivo è di Gliozzi che porta in vantaggio i calabresi. I Lupi non demordono e sfiorano il raddoppio con Trotta. Fabbro prova di forza due tiri, entrambi respinti da Falcone. Il Chievo attacca e lo fa con Canotto: diagonale fuori al 29’.

Prima vittoria in casa dei rossoblù

Durante la ripresa gli ospiti provano ad attaccare non riuscendo però a concretizzare. Ci prova prima Mogos, poi Margiotta, ma in entrambe le circostanze la palla non entra. L’ex Garritano cerca il gol con un tiro piazzato parato da Falcone che permette ai rossoblù di conquistare la vittoria.