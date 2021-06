Raffa, Saverio Rotundo vince Meeting regionale di bocce

CATANZARO – Grande soddisfazione degli organizzatori per la riuscita del IV Meeting Regionale di bocce organizzato dall’A.S.D. Bocciofila Corvo di Catanzaro nei giorni 26 e 27 giugno. Una gara individuale dall’alto contenuto tecnico-agonistico ma soprattutto una gara a suo modo sperimentale poiché per la prima volta i giocatori iscritti sono stati divisi in base alla propria categoria (dalla A alla D) solo fino al terzo turno per dare a tutti le stesse chance di poter arrivare fino in finale. Quasi da record anche i numeri relativi alla partecipazione: circa 140 le bocciofile e i bocciofili iscritti, provenienti non solo dalla Calabria ma anche dalla provincia di Messina, di Modena, finanche Monza e Brianza.

La gara, diretta dall’arbitro regionale Valentino Vincenzo, è stata vinta dall’atleta di casa Saverio Rotundo (Bocc. Corvo, Cz) che, al termine di una finale combattuta fino all’ultimo punto, ha battuto Giuseppe Codamo (Città di Borgia, Cz). Terzo Piero Rotundo (Asd Sala, Cz) davanti a Salvatore Algieri (Città di Acri, Cs).

Nota non di poco conto, per ospitare al meglio la manifestazione e gli atleti impegnati, la bocciofila Corvo è stata recentemente interessata da lavori di restyling che vanno dal rifacimento delle piste, per una migliore qualità tecnica del gioco, alla nuova gestione del servizio bar. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid-19.

TABELLONE FASE FINALE:

Finale: Saverio Rotundo (Corvo) b. Giuseppe Codamo (Città di Borgia)

Semifinali: Saverio Rotundo b. Piero Rotundo (Sala)

Giuseppe Codamo b. Salvatore Algieri (Città di Acri)

Quarti: Giuseppe Codamo b. Giuseppe Gemelli (Pavullese, Mo)

Salvatore Algieri b. Alessandro D’Angelo (Asd Gazzi, Me)

Saverio Rotundo b. Pasquale Chinè (Città di Rende, Cs)

Piero Rotundo b. Leonardo Maiulo (Città di Borgia)