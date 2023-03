Rende Città Europea dello Sport 2023: si parte con gli internazionali d’Italia

Da sabato 11 sino al 19 marzo al Chiappetta Village si svolgeranno le qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia nella categoria singolare femminile

RENDE (CS) – Fine settimana all’insegna dei grandi eventi a Rende che si riconferma sempre più quale Città Europea dello Sport. Da sabato 11 sino al 19 marzo al Chiappetta Village si svolgeranno le qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia nella categoria singolare femminile.

“Un evento che conferma quanto la nostra amministrazione comunale si sia spesa in questi anni per investire nello sport e renderlo accessibile a tutti, e costruendo sul territorio un tavolo permanente con le maggiori associazioni ed enti pubblici e privati impegnati in questo campo. Rende è sinonimo di cultura, urbanistica innovativa, commercio, natura e sport. Il verde, i parchi, le strutture sportive all’avanguardia fanno della nostra città una realtà molto vivibile e sostenibile arrivando a raggiungere il prestigioso titolo di “Città europea dello Sport 2023”, ha sottolineato Giovanni Gagliardi, consigliere con delega allo sport. Abbiamo programmato una serie di eventi ed attività che ci accompagneranno fino alla fine del 2023: lo sport è bene comune e siamo lieti che un evento così importante e di prestigio si svolga anche quest’anno a Rende”, ha proseguito Gagliardi.

Sempre sabato 11 marzo alle 15,00 spazio al campionato nazionale di hockey: al parco Robinson per il girone E si disputerà la gara tra CUS Cosenza e Hockey Kings.

Infine, per il 12 marzo, è prevista la manifestazione di Duathlon, circuito interregionale, con inizio delle gare alle 11,00 nel centro polisportivo Olimpia di via Repaci.

“Altri eventi sono previsti che costelleranno l’anno dedicato allo sport con il campionato mondiale di teakwondo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport, dal 13 al 17 luglio. Parallelamente continuiamo a costruire una città che coniughi gli sport all’aperto, grazie ai cinque parchi e alla realizzazione della pista ciclabile che arriverà da Quattromiglia al ponte ferroviario al confine con il parco Nicholas Green, e che sia inclusiva. Rende è infatti stata l’unica città in Italia ad essere stata designata da Fispic per realizzare un centro di sport polivalenti che, tramite i fondi del Pnrr sullo Sport, permetterà a tutti di poter praticare gli sport classici e paralimpici”, ha concluso il consigliere con delega allo sport.