Statale 106 nel cosentino, intimidazioni a lavoratori e responsabili Anas

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Esprimo massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori dell’azienda che sta realizzando i lavori per la costruzione della nuova rotonda di Santa Lucia, lungo la statale 106, e ai responsabili dell’Anas”. Così scrive in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise.

“L’intimidazione subita è inaccettabile e spero che le autorità competenti, che ringrazio per l’enorme sforzo che compiono giornalmente per garantire l’ordine in questo territorio, possano far piena luce sull’accaduto e garantire la prosecuzione dei lavori in piena tranquillità.

Come sostengo da tempo serve rafforzare i presidi di legalità nella Sibaritide, oggetto delle mire di gruppi delinquenziali che sfruttano la disattenzione dello Stato e il sottodimensionamento delle forze dell’ordine per portare avanti i propri interessi criminali.

Il monito preoccupante lanciato da Nicola Gratteri qualche giorno fa a Crosia sia raccolto dalla sottosegretaria di Stato agli interni Wanda Ferro, che nei prossimi giorni raggiungerà il nostro territorio: la Sibaritide – conclude Tavernise – presenta poca presenza di polizia giudiziaria rispetto ai bisogni. Anni di lotta politica hanno portato il commissariato di polizia di Corigliano Rossano all’elevazione a primo dirigente, ma quanto con frequenza costante accade nei nostri territori ci dice in maniera inequivocabile che occorre alzare il tiro. Per mettere “fuori confine” la criminalità organizzata, dallo Stato serve di più, auspico dunque che chi rappresenta le istituzioni intervenga presto”.