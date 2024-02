Riparte il campionato di pallanuoto femminile A1: il Cosenza pareggia a Genova

Con il punteggio di 11-11 la Pallanuoto femminile Olio Igp di Calabria pareggia a Genova, contro la Locatelli, alla ripartenza del massimo campionato di serie A1 femminile.

La Olio Igp di Calabria, del presidente Manna, ha ripreso il “cammino” sportivo dopo la sosta dei due mesi dovuta ai mondiali.

Una partita fondamentale, il cui esito ha dato la possibilità di capire concretamente che finale di stagione si attende per la squadra allenata da mister Fasanella.

Bisognava fare assolutamente risultato per la salvezza e così è stato. 3-3, 3-3, 3-4 e 2-1 il tabellino della partita. A segno per Cosenza Mandelli (tripletta), poi doppietta per Malluzzo, Morrone e Nisticò, e una rete a testa per Ermakova e Zaffina. Quattro rigori contro, di cui due parati da Brandimarte e addirittura 14 espulsioni a sfavore.

Le dichiarazioni post-partita

“La partita era molto difficile, lo sapevamo. Abbiamo avuto troppi passaggi a vuoto, troppi errori sia individuali che collettivi che avevano complicato la partita. Poi, una magia di Morrone ci ha permesso di portare a casa un punto assolutamente fondamentale per la corsa salvezza”, hanno rimarcato dalla società calabrese. Sicuramente, all’Olio di Calabria è mancato il ritmo partita, anche se vale pure per gli avversari. Occorre fare meglio, il ritorno è un altro campionato. Sia dal punto di vista mentale che individuale e poi di squadra, considerati tutti gli scontri diretti fuori casa. Le potenzialità per salvarsi ci sono tutte.