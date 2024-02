La Calabria celebra il tennis. Premiati i migliori della stagione FITP

L’atmosfera è quella della grandi occasioni, al Teatro Politeama “F.Costabile” di Lamezia Terme , dove oggi si sono celebrati i successi del tennis e del padel calabrese. A fare gli onori di casa è stato il presidente del comitato regionale e dirigente nazionale FITP, Joe Lappano, che ha sottolineato come i successi ottenuti partono dalla base, dal lavoro che hanno fatto e stanno facendo i circoli disseminati su tutto il territorio calabrese, che continuano a crescere per strutture e numero di affiliati. In Calabria, inoltre, una disciplina che si è prepotentemente imposta è il padel, non a caso, “la nostra regione – ha affermato Lappano – può vantare l’atleta numero 1 del padel in Italia, Lara Meccico”.

L’ospite d’onore della giornata è stato il presidente nazionale della FITP, Angelo Binaghi, il quale ha inteso evidenziare come la Calabria stia dando ottimi risultati grazie anche al lavoro del comitato regionale e all’impegno dei singoli circoli.

Basti pensare a gran numero di atleti under 18, che sono stati premiati in questa giornata e che saranno le nuove promesse del tennis nazionale. “Mentre negli anni ’70 – ha affermato Binaghi – si celebravano le imprese di tennisti di 28/29 anni, oggi l’Italia gode delle vittorie di tennisti molto più giovani che già hanno raggiunto livelli altissimi. Questo – aggiunge – è frutto della crescita del movimento tennistico, tant’è che il numero di tesserati, che prima era intorno ai 120 mila, adesso ha raggiunto il milione”.

“L’attenzione verso il tennis da parte del pubblico e dei media ha raggiunto quella del calcio. E’ necessario, visti i risultati, investire nelle strutture, perché i tennisti sono aumentati e aumenteranno ancora”.

La mattinata ha visto principalmente protagonisti gli atleti calabresi premiati per gli ottimi risultati raggiunti sia nel tennis che nel padel, come singolaristi/e e come squadre.

Riconoscimenti speciali sono andati alla categoria dei giudici arbitri , degli arbitri e alla fotografia, ma il premio che va maggiormente sottolineato e’ quello intitolato a “M. Quintieri” che è stato assegnato a Michelangelo Dell’Edera, manager team della squadra di Coppa Davis direttore dell’Istituto di Alta Formazione “R. Lombardi”. Dell’Edera, che ha iniziato i suoi primi passi proprio in Calabria, nel 2010 è stato chiamato proprio da Binaghi ad occuparsi della formazione tecnica dei maestri, creando uno spirito di squadra fra le varie realtà del territorio nazionale, con una metodologia di allenamento adottata fra tutti e che ha dato come risultato un gruppo di maestri tra i migliori al mondo. Anche il progetto “Racchette in classe”, ideato e voluto dalla Federazione, ha fatto sì che molti ragazzi si avvicinassero a questa disciplina anche quelli con disabilità grazie al wheelchairtennis.

Una bellissima giornata che ha incoronato la Calabria regina del tennis e dello sport.