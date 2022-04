Serie A2, disco rosso per la Cosenza Pallanuoto

Nella A2 femminile disco rosso, ma con diverse attenuanti, per la Cosenza Pallanuoto. Il “setterosa” calabrese è stato superato per 9-4 (parziali: 2-2,2-0,2-1,3-1) dalla capolista Brizz Nuoto Catania. C’è da dire che la formazione allenata da Francesco Fasanella non ha sfigurato visto come ha dovuto affrontare questa difficilissima trasferta, non al massimo delle condizioni fisiche individuali dopo una settimana in cui alcune ragazze hanno avuto stati influenzali e vista l’assenza di una giocatrice di esperienza come Koide impegnata in nazionale. In vasca per la Cosenza Pallanuoto sono scese: Sena, Stavolo, Sangiovanni, Manna, Malluzzo, Marani (1 rete), Sesti, Zaffina, Nisticò (2 reru), Morrone (1), Le Fosse. “Abbiamo disputato una partita di attenzione ma con poca qualità offensiva – il commento del tecnico cosentino Francesco Fasanella – ma per come eravamo nelle condizioni odierne abbiamo giocato comunque un buon incontro”.