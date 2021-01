Serie D: colpaccio del Rende, Castrovillari battuto in casa

COSENZA – La Serie D ha tagliato il nastro della 13ª Giornata di campionato.

In un Girone I dal programma praticamente dimezzato – con le gare Dattilo – Cittanova, FC Messina – Licata, Roccella Jonica – Rotonda e San Luca – Biancavilla rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana è superiore a tre -, fra le calabresi sorride solo il Rende (penultimo a 8 punti) che supera in casa la capolista Messina (25 punti), centrando la seconda vittoria consecutiva. La squadra di Napoli conduceva a inizio ripresa già sul 3-0, salvo poi rischiare quasi il recupero dei siciliani nella ripresa.

Battuta d’arresto invece per il Castrovillari (15 punti) che si fa sorprendere in casa dalla Gelbison (quinta a quota 20), interrompendo così la striscia di due vittorie di fila (con Biancavilla e Troina).

I risultati e i marcatori delle squadre calabresi

CASTROVILLARI – GELBISON 0-1

Marcatore: 43′ rig. Uliano

RENDE – ACR MESSINA 3-2

Marcatori: 15′ Gozzerini (R), 42′ Garritano (R), 50′ Ferchichi (R), 56′ e 58′ Aliperta

GLI ALTRI RISULTATI

Paternò – Acireale 1-0

Polisportiva Santa Maria – Marina di Ragusa 3-3

TRoina – Città di Sant’Agata 0-0