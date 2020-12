Serie D, Roccella corsaro a Rende nel derby. Battute le altre calabresi

COSENZA – Risultati poco lusinghieri anche nell’ottavo turno per le calabresi della Serie D (girone I). Vince solo il Roccella che sbanca il campo di Rende per 2-0.

RISULTATI E MARCATORI DELLE CALABRESI

RENDE – ROCCELLA 0-2

Marcatori: 26′ Pagano, 90’+5′ Platì

LICATA – SAN LUCA 1-0

Marcatore: 68′ Cannavò

CITTANOVESE – ACIREALE 1-4

Marcatori: 26′ (Aut.) Petrucci (A), 39′ Rizzo (A), 69′ Orlando (A), 74′ rig. Corso (C), 77′ Orlando (A)

ACR MESSINA – CASTROVILLARI 1-0

Marcatori: 16′ Foggia

Gli altri risultati:

Santa Maria Cilento – Dattilo 2-0

Biancavilla – Rotonda 1-0

Città Sant’Agata – FC Messina 1-1

Marina di Ragusa – Gelbison 2-2

Troina-Paternò rinviata a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso, per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre.