Domenico Madeo racconta il mondo del lavoro prima e dopo il Coronavirus

RENDE (CS) – E’ stato presentato nei giorni scorsi a Rende, presso i locali dell’Associazione culturale e di formazione 360 Forms, il libro “Il mondo del lavoro prima e dopo il Coronavirus”, scritto da Domenico Madeo ed edito da Rossini Editore.

Durante l’incontro l’autore ha esposto i tratti essenziali del libro e analizzato la sua esperienza, le strategie aziendali utilizzate e le soluzioni innovative adottate dalla sua azienda. Con lui, Raffaele Costabile, editore e direttore della casa editrice Rossini, che ha espresso massima soddisfazione per la pubblicazione del libro e per la qualità degli argomenti trattati. Samuela Guidi, presidente dell’associazione 360 Forma, ha invece sottolineato che i valori espressi nel libro sono esattamente quelli condivisi dall’associazione, perché hanno ispirato tutta l’attività lavorativa dei dirigenti e dei collaboratori. Infine Alessandro Zanfino, presidente dell’Associazione nazionale professionisti, ha affermato che il componimento di Madeo ha una forte valenza “solidaristica” sia per il messaggio di condivisione, di collaborazione e di “sollievo sociale” che porta in sè, sia perché tutti i proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all’Associazione di volontariato “La Terra di Piero”.

Il libro nasce dall’esperienza di anni di lavoro, ma può essere letto anche come uno strumento per guardare al futuro, adattando la formazione professionale e il mercato del lavoro alle nuove esigenze post-pandemiche e di crisi economica mondiale.

E ancora: «Il libro – come si legge nel comunicato stampa – non ha la presunzione di risolvere problemi strutturali e atavici, ma ha la pretesa, perché misurata ogni giorno sul “campo”, di dare suggerimenti e proposte per accogliere le sfide del futuro con maggiore professionalità e competenza». Dalla sua lettura ognuno potrà trarre consigli, suggerimenti e idee per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro in un mercato sempre più globalizzato e dinamico.

Il libro è reperibile on-line e nelle maggiori librerie.

L’autore

Domenico Madeo, dottore in Ingegneria Meccanica Energetica e in Ingegneria della Sicurezza, è docente formatore in sicurezza sul lavoro, docente e relatore presso associazioni, enti pubblici, privati e università. Ricopre il ruolo di business developer presso 360 Forma, agenzia per il lavoro – Ente di formazione ed orientamento, che eroga corsi di formazione rivolti ad aziende, professionisti e privati, rilasciando attestati abilitanti e certificati riconosciuti su tutto il territorio nazionale ed europeo. Studioso strategie aziendali volte ad anticipare i tempi di evoluzione dei mercati, portando la 360 Forma tra i punti di riferimento del panorama nazionale della formazione e-learning.