Serie D: vittoria esterna per il Roccella, pari San Luca a Troina

COSENZA – In Serie D (girone I) fra le squadre calabresi vince solo il Roccella che in trasferta batte il Città di Sant’Agata 1-0 grazie al gol al 58′ di Alessandro Carrozza.

Di seguito risultati e marcatori della 10ª giornata del girone I di Serie D:

Le calabresi:

SANT’AGATA – ROCCELLA 0-1

Rete: 58′ Carrozza

CITTANOVESE – GELBISON 1-5

Reti: 29′ Mautone, 32′ Viola (C),rig. 60′ Uliano, 63′ Graziani, 75′ Coulibaly, 79′ Figliolia

RENDE – DATTILO 1-4

Reti: 6′ Manfrè, 14′ (aut.) De Marchi, 42′ Terranova, 45′ rig. Bonfiglio, 84′ rig. Louzada (R)

TROINA – SAN LUCA 1-1

Reti: 78′ Leveque, 90′ Berti

Non si è giocata Marina di Ragusa-Castrovillari, rinviata a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana è superiore a tre.

Gli altri risultati del 6 Gennaio 2021:

Acireale – Rotonda 0-0

ACR Messina – Paternò 1-0

Biancavilla – FC Messina 0-1

Licata – Santa Maria Cilento 1-1