Si scaldano i motori per il 3° Slalom Città di Amendolara

AMENDOLARA (CS) – Continua il lavoro di ASA Castrovillari che, dopo il successo della Coppa delle Nevi nel primo weekend di marzo, è pronta per il 3° Slalom Città di Amendolara di sabato 22 e domenica 23 aprile.

Il programma prevede un perfetto connubio tra lo sport e l’attrattiva paesaggistica e prenderà il via sabato 22 alle ore 14.30 con le verifiche tecniche e sportive sul lungomare di Amendolara fino alle ore 19, lasciando così spazio alla serata di live music organizzata per le ore 22.

Sarà domenica 23 aprile la giornata dedicata alla gara vera e propria con la ricognizione prevista per le ore 9; alle 9.30, invece, spazio alle auto storiche che partiranno nella loro elegante parata arricchendo la manifestazione; alle ore 10 al via la 1^ manche della gara che terminerà per le ore 16 con la premiazione in piazza Giovanni XXIII.

Lo Slalom, per il quale si prevedono circa 70 partecipanti, sarà valido sia per il Challenge Slalom Calabria 2023 che per il VI memorial dedicato all’indimenticato Vittorio Minasi ma sarà candidato anche alla Coppa Italia di zona.

L’evento sportivo, organizzato da ASA Castrovillari guidata dal presidente Massimo Minasi, è patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza e dal Comune di Amendolara, da ACI Sport e ACI storico e dall’Automobile Club Cosenza.