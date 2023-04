“Verso il 25 aprile”: al Disu Unical una settimana di seminari aperti a tutti

RENDE (Cs) – Importante iniziativa per il 25 aprile organizzata dal Disu Unical, il Dipartimento di studi umanistici dell’Università della Calabria. In occasione della festa della Liberazione, infatti, che è la data costitutiva dell’Italia democratica, i docenti del dipartimento terranno lezioni aperte a tutti, dedicate alla riflessione sulla dittatura nazifascista, sulla resistenza e sulla liberazione, con riferimenti alla vita culturale e intellettuale italiana ed europea.

“I seminari sono rivolti agli studenti dei corsi del secondo semestre, ma sono aperti a chiunque avverta in questo momento il bisogno della memoria e della riflessione”, spiega il professor Raffaele Perrelli, direttore del dipartimento, illustrando così le ragioni di una manifestazione che mette in campo un’intera settimana di seminari per approfondire il significato di questa data sotto molti aspetti, da quello storico-politico a quello letterario, dalla filosofia alla linguistica, solo per citarne alcuni.

Si comincia già lunedì 17 alle 16.30 in aula Iris con il seminario April 25th with Gianni Rodari, mentre martedì 18 saranno molti gli incontri che si svolgeranno tra la mattina e il pomeriggio, compreso quello alle 11 in aula Alcaro con il professor Perrelli, dal titolo Il fascismo e il bimillenario virgiliano del 1930. I seminari proseguiranno fino al 24 aprile. L’intero programma è consultabile sui canali social e web del Disu Unical. Un’occasione unica, preziosa, non solo per gli studenti ma per tutti i cittadini. per riflettere, imparare, ricordare.