Sport acquatici fra grandi soddisfazioni e qualche difficoltà, Porcaro: «Realizzare i programmi e valorizzare i nostri talenti»

COSENZA – «Non si poteva concludere nei migliori dei modi l’attività della Federazione Italiana Nuoto, tra record di medaglie, qualche record mondiale ed un brillante terzo posto mondiale ai Campionati in Australia, dietro la superpotenza americana ed ai padroni di casa. Un percorso formativo partito qualche anno fa, che già da tempo sta portando i suoi frutti». Esordisce così il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro nel suo tradizionale messaggio di auguri in occasione delle festività natalizie.

Un periodo sportivamente ancora più sentito visti gli straordinari risultati ottenuti in campo nazionale, internazionale e mondiale dalla Federazione. Porcaro traccia quindi un bilancio di quanto è stato fatto e parla anche di quello che nei prossimi mesi si è chiamati a fare. «Ci troviamo ancora in un periodo estremamente difficile, tra pandemia, guerra e caro bollette, le nostre attività sono state fortemente penalizzate. Bene alcuni interventi governativi con dei ristori a contribuzione degli impianti, ma il futuro rimane incerto. Con maggiore impegno – prosegue – siamo riusciti a mantenere le nostre attività regionali, cercando di svolgere tutte le attività dei vari settori, dal nuoto in vasca al nuoto in acque libere, dai tuffi al salvamento, alla pallanuoto, ottenendo dei brillanti risultati in campo nazionale ed internazionale, sottolineando il grande impegno delle nostre società affiliate, nonostante i notevoli impegni economici. La speranza è che tutto possa ritornare nel più breve tempo possibile alla normalità e di continuare a realizzare i nostri programmi e i nostri progetti, in modo da valorizzare sempre di più i nostri ragazzi. E’ con questo auspicio che a nome dell’intero Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto, rivolgo alle società calabresi, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, l’augurio di un sereno e felice Natale».