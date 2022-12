Natale solidale: i militari di Castrovillari a sostegno dell’Associazione Famiglie Disabili

CASTROVILLARI (CS) – In occasione delle prossime festività natalizie i militari del 21° reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano di stanza a Castrovillari si sono resi protagonisti di un’iniziativa solidale incontrando i genitori, i ragazzi e le ragazze dell’Associazione Famiglie Disabili, presso la sede di via degli Osci.

In particolare i militari, attraverso una donazione volontaria, hanno fornito materiali per sostenere le attività educative e ludico-ricreative promosse dall’Associazione per il 2023.

In segno di riconoscimento per il sostegno dato, ai genieri del 21° è stato donato un presepe artigianale realizzato dai membri dell’Associazione.

L’incontro, che si è concluso con lo scambio di auguri per le prossime festività, ha rappresentato per tutti i presenti un momento particolarmente sentito.

L’iniziativa solidale testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Esercito italiano al territorio e «ai cittadini – come si legge nella nota – con i quali, fianco a fianco, affronta le sfide del presente per accogliere quelle del futuro».