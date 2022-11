Stagione Fisi Cal: domenica 13 il 1° Trofeo Skiroll Rotonda

Si terrà domenica 13 novembre dalle ore 10, a Rotonda (Pz) in località Calore, il 1° Trofeo Skiroll Rotonda valido per l’assegnazione dei titoli di campione regionale Sprint Skiroll in Tecnica Libera e inserito nel calendario federale del Comitato FISI Calabro Lucano.

La competizione, organizzata dallo sci club Rotonda presieduto dal consigliere tecnico CAL Iole Esposito, è aperta a tutte le categorie – U8 m/f , U10 m/f, U12 m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF – e costituisce l’ultima gara del circuito di skiroll che ha visto darsi battaglia gli sci club calabresi e lucani, anche in preparazione della stagione invernale di sci nordico.

La gara è disciplinata dal Regolamento Tecnico Federale (sezione skiroll) e dell’Agenda degli Sport Invernali per quanto concerne le procedure comuni alle discipline federali e alle specifiche condivise con lo sci di fondo.

Alla manifestazione saranno presenti il tecnico federale Tommaso Tamburro, responsabile per il Centro Sud, e il consigliere nazionale Bianca Zupi.

Una stagione che, dopo le difficoltà legate all’emergenza pandemica, si annuncia ricca di appuntamenti e, ci si augura, di risultati positivi per gli atleti del CAL.