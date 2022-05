Taekwondo, Simone Alessio è campione europeo

Simone Alessio principe di Manchester! Dopo i fasti del 2019 in cui Simone Alessio affermò, proprio nella città mancuniana, il suo predominio internazionale vincendo i Campionati Mondiali, agli Europei 2022 l’azzurro delle Fiamme Rosse, cresciuto a Sellia Marina (Cz), si riconferma un numero uno assoluto conquistando la medaglia d’oro nella categoria -80 kg.

Il cammino verso l’oro continentale

La giornata trionfale di Alessio inizia con la vittoria agli ottavi di finale per 17-5 contro il serbo Ivan Karajlovic per poi continuare ai quarti, dove complice l’abbandono dell’azzurro Antonio Gerrone, lo vede approdare in semifinale dove supera il veterano Toni Kanaet per 14-6. In finale, Simone Alessio domina l’incontro dall’inizio alla fine, controllando tutto con determinazione, grinta e lucidità vincendo per 7-5 contro il danese Hrnic, per un epilogo da grande campione!

Le parole di “Prince”

Simone Alessio così conquista la medaglia d’oro nella categoria -80kg, andando ad aggiungere al suo palmares il titolo continentale dopo il mondiale, conquistato sempre a Manchester 3 anni fa. “The king is back”, urlano i commentatori della BBC in diretta: “Questa città evidentemente mi porta fortuna – commenta Simone al microfono della tv britannica appena conclusa la gara -. È stato bellissimo. Mi sentivo bene ed è andato tutto per il meglio. Adoro Manchester!”. E poi ancora sui social: “Mi sento benedetto dal Dio di Manchester. 3 anni e 3 giorni dopo, Prince è tornato”.