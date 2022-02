Taekwondo, Simone Alessio vince la President’s Cup Europe

Grandissima prestazione per il campione calabrese Simone Alessio (GS Fiamme Rosse) che Durazzo, in Albania, si è aggiudicato la settima edizione della President’s Cup, gara di ranking Olimpico di classe G2, che assegna 20 punti validi per i Giochi di Paris 2024

L’atleta di Sellia Marina (Cz) ha conquistato una splendida medaglia d’Oro nella categoria -80 kg Senior, con ranking Olimpico G2 (che assegna quindi 20 punti in caso di vittoria), dopo aver vinto abilmente ben cinque incontri dimostrando una tenuta fisica e mentale straordinaria.

Questo il cammino di Simone Alessio fino alla finale:

Sedicesimi: Simone Alessio vs Itamar Sasson ISR: 23-5 Point Gap

Ottavi: Simone Alessio vs Atrem Garbar UKR 5-0

Quarti: Simone Alessio vs Toni Kanaet CRO 8-7

Semifinale: Simone Alessio vs Richard Ordemann NOR

FINALE: Simone Alessio vs Carl Nickolas USA 15-16

(Foto: Federazione Italiana Taekwondo)