Tennis, allo Sporting Club Corigliano il 37° Torneo Sprovieri

CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – Anche per l’estate 2021 arriva puntuale il tradizionale e attesissimo appuntamento col torneo tennistico targato Sporting Club. In casa biancoverde, infatti, corre veloce l’organizzazione per la trentasettesima edizione dell’evento tennistico più longevo nel panorama regionale delle racchette.

La manifestazione, in programma da sabato 31 luglio a domenica 8 agosto, anche quest’anno vedrà in campo tanti tennisti in arrivo da diverse regioni d’Italia.

L’avvenimento è abbinato al trofeo “Sprovieri” che si giocherà sul rettangolo di ultima generazione del centro sportivo di contrada Santa Lucia, allo scalo coriglianese. Staff di patron Massimo Fino ormai navigato in termini di pianificazioni eventi. Al momento sessantaquattro gli iscritti sul fronte maschile e venti sulla sponda femminile.

Chiusura iscrizioni prevista per il 29 luglio mentre il tabellone sarà strutturato secondo le classifiche Fit 2021. Tennisti pronti agli incontri che verranno fuori dal sorteggio. Tra i concorrenti tennisti esperti e giovani in rampa di lancio senza escludere qualche outsider. Evento patrocinato da UsAcli e comitato regionale Calabria Fit e sostenuto da alcuni partner. Il torneo è riservato al singolare maschile e femminile di 3^ e 4^ categoria. L’arbitro delle gare Caricato sarà assistito dal collaboratore Fino. A corredo delle finali dell’otto agosto e alla presenza del presidente Fino e dei vari delegati, in scaletta le premiazioni dei vincitori per i primi due classificati di entrambi le categorie.

La kermesse tennistica che si disputerà seguendo il rispetto delle norme vigenti e disposizioni anti covid-19 con la presenza di pubblico.

Sponsor tecnico Gylfi Sport.

di Cr. Fiorent.