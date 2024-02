Tocci argento mondiale nel sincro, la soddisfazione di Manna e Porcaro

Grande soddisfazione per il rendese Giovanni Tocci (C.S. Esercito – Aqa Cosenza) e per Lorenzo Marsaglia (C.S. Marina Militare – CC Canott. Aniene Roma). I due azzurri si prendono l’argento Mondiale a Doha al termine di una finale incredibile nel sincro dal trampolino 3 metri, conquistando pure il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. 384,24 il punteggio della coppia italiana, inferiore soltanto a quello del duo cinese Long-Wang, oro con 442,41.

Le parole di Francesco Manna (Aqa Cosenza)

“Non ci meravigliamo più ormai dei risultati del nostro Giovanni”, il commento a caldo del presidente di Aqa Francesco Manna. “Tocci è un campione più che consolidato, non smette di stupire ma soprattutto continua a vincere. Che soddisfazione per chi continua ad allenarsi con sacrifici ed impegno crescenti. Oggi esulta, insieme a Giovanni e Lorenzo, anche tutto il mondo del nuoto cosentino e dell’intera Calabria”.

Soddisfazione per il n. della Fin Calabria

“Il nostro ragazzo di Calabria, ancora una volta non fallisce gli appuntamenti importanti, centra non solo la medaglia mondiale ma un altro pass per le olimpiadi di Parigi 2024. Determinazione, costanza, duro lavoro ed impegno per chi nella vita ha scelto lo sport. Complimenti Giovanni e Lorenzo, siete l’orgoglio italiano, un esempio della gioventù pulita e sana in un momento in cui, forse, si sono persi i valori della vita”. Così Alfredo Porcaro, presidente del Comitato regionale Fin Calabria.