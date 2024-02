Tuffi: l’Italia del sincro m alle Olimpiadi. Tocci&Marsaglia d’argento a Doha

Missione compiuta: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ai Mondiali di Doha conquistano la medaglia d’argento (con 384,24 punti) e staccano uno degli ultimi passo olimpici a disposizione. I due alfieri azzurri sbagliano pochissimo e nei tuffi liberi sono fra le migliori coppie, a riscatto di dei obbligatori non brillantissimi. Già qualificato nella gara individuale, Tocci (Aqa Cosenza – CS Esercito) conquista quindi il pass olimpico che gli mancava. Grande soddisfazione anche per il podio mondiale conquistato, a testimonianza del buon momento attraversato dai due azzurri, secondi solo ala coppia cinese . Ieri erano stati quarto (Tocci) e quinto (Marsaglia) dal trampolino 1 metro.

E’ il miglior risultato di sempre per l’Italia nel sincro maschile.

Ed è anche la prima medaglia dell’Italia ai mondiali di Doha.

“Siamo partiti piano, all’inizio c’era tensione – spiega Tocci nel post gara ai microfoni di RaiSport -. Poi ci siamo parlati, abbiamo preso maggior confidenza con la gara, abbiamo lavorato tanto ed è andata bene“. Per Tocci e Marsaglia, sincronisti affiatati dal trampolini, amici fuori dalla piscina, la trasferta qatariota non finisce qui. Martedì si torna in vasca per le eliminatorie della gara individuale dai tre metri. Per l’atleta 29enne calabrese, che una medaglia mondiale l’aveva già conquistata a Glasgow 2017 con il bronzo dal metro, l’appetito viene mangiando. “La gara di oggi porta motivazione in più e tanta voglia di fare ancora bene“.