Trofeo di Natale, Francesco Porco d’oro da un metro

Alla terza e ultima giornata del Trofeo di Natale, che quest’anno ha traslocato dalla Karl Dibiasi di Bolzano al Centro Federale Bruno Bianchi di Trieste, brilla la stella di Francesco Porco, classe 1999.

Dopo l’argento di ieri nella gara dai tre metri, l’atleta calabrese delle Fiamme Oro e della Cosenza Nuoto si impone anche dal trampolino da un metro con 356.80 punti, davanti all’esperto Tommaso Rinaldi (Marconi – CS Marina Militare) con 326.15 e terzo, come dai tre metri, l’italodanese Adreas Sargent Larsen (CC Aniene) con 324.35. Settimo l’altro calabrese in gara, Antonio Volpe (Cosenza Nuoto), ieri sesto nella gara dai 3 metri e bronzo dalla piattaforma, la sua specialità. (Foto: Fin) Per il movimento calabrese, alle preziose medaglie di Porco e ai buoni piazzamenti di Volpe, si aggiunge anche il bronzo di Laura Bilotta (GS Fiamme Oro/Cosenza Nuoto) dal trampolino 3 metri femminile.

Insieme a Maicol Verzotto, grande assente della manifestazione lo specialista Giovanni Tocci (CS Esercito – Cosenza Nuoto), fermato da un infortunio alla caviglia.