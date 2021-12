Tuffi: doppio acuto di Giovanni Tocci a Bolzano

La stagione 2021/2022 dei tuffi si è aperta come di consueto con il classico Trofeo di Natale. In gara alla piscina comunale Karl Dibiasi di Bolzano (17-19 dicembre) in rappresentanza di 18 società, 119 atleti (70 femmine e 49 maschi) divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior. Oltre che come banco di prova fisico, la manifestazione è valida anche come prima prova di selezione per gli Europei e i Mondiali juniores 2022.

Nelle gare maschili senior in gran spolvero Giovanni Tocci (CS Esercito – Aqa asd Cosenza Nuoto) che si aggiudica il primo posto da entrambe le altezze del trampolino.

Sabato 18, nella gara dai tre metri, buona prova per Tocci che chiude 384.45 punti con una prima posizione quasi mai in discussione. Dietro di lui a seguire Gabriele Auber (336 punti, GS Marina Militare) e i due calabresi Francesco Porco (310.45 punti, Fiamme Oro – Aqa Cosenza) e Antonio Volpe (alla prima uscita ufficiale con la tuta della Bolzano Nuoto) che chiude in quarta posizione con 292.75 punti e un zero finale che ha compromesso l’aggancio al podio.

Dal trampolino di 1 metro altra vittoria netta di Giovanni Tocci che, complici soprattutto gli ultimi due tuffi (il triplo e mezzo avanti raggruppato da 79 punti ed il doppio e mezzo ritornato raggruppato da 74), abbatte il muro dei 400 punti chiudendo con un totale di 416.70 punti. Dietro di lui, ma parecchio distanti, i principali inseguitori sono ancora i due tuffatori della Marina Militare, Tommaso Rinaldi (327.80 punti) e Gabriele Auber (327.05 punti).

GLI ALTRI CALABRESI NELLE CATEGORIE GIOVANILI

RAGAZZE – TRAMPOLINO 3M – FINALE: 7° posto per Annarosa Morrone (Aqa asd Cosenza N.);

RAGAZZI – TRAMPOLINO 1M – FINALE: 4° Stefano Ferraro (Aqa asd Cosenza) – 13° Marco Xuan Sirianni (Aqa asd Cosenza);

RAGAZZI – TRAMPOLINO 3M – FINALE: 4° Stefano Ferraro (Aqa asd Cosenza) – 13° Marco Xuan Sirianni (Aqa asd Cosenza);

JUNIOR MASCHI – PIATTAFORMA – FINALE: 9° Egidio Arnieri (Aqa asd Cosenza);

JUNIOR MASCHI – TRAMPOLINO 3M – FINALE: 11° Egidio Arnieri (Aqa asd Cosenza);

RAGAZZI – PIATTAFORMA – FINALE: 11° Marco Xuan Sirianni (Aqa asd Cosenza);

RAGAZZE – TRAMPOLINO 1M – FINALE: 7° Annarosa Morrone (Aqa asd Cosenza N.);

RAGAZZE – PIATTAFORMA – FINALE: 7° Annarosa Morrone (Aqa asd Cosenza N.);

JUNIOR MASCHI – TRAMPOLINO 1M – FINALE: 9° Egidio Arnieri (Aqa asd Cosenza);