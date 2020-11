VIBONESE – FOGGIA 1-1

VIBONESE (3-4-1-2): Marson; Sciacca Bachini Mahrous; Ciotti Berardi (23’st Spina) Ambro Laaribi (39’ st Prezzabile); Rasi; Plescia (29’ st Parigi), Statella. In panchina: Mengoni, La Ragione, Leone, Di Santo, Montagno Grillo, Riga, Vitiello, Falla. Allenatore: Galfano.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi [12’ st Germinio (32’ st Galeotafiore)] Anelli Del Prete; Kalombo Vitale (22’ st Garofalo) Salvi (33’ st Morrone) Rocca Di Jenno; Curcio D’Andrea (22’ st Baldé). In panchina: Vitali, Dell’Agnello, Raggio Garibaldi, Lucarelli, Aramini, Pompa, Regoli. Allenatore: Marchionni.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.

MARCATORI: 7’ pt D’Andrea (F), 23’ pt Laaribi (V).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Laaribi, Ciotti (V), Curcio, Salvi (F). Recupero: 1’ pt, 7’ st.

VIBO VALENTIA – La Vibonese ferma il Foggia e lo costringe al secondo pareggio consecutivo. I ragazzi allenati da mister Galfano riescono a rimontare dopo l’iniziale vantaggio dei Satanelli.

Vibonese e Foggia, un gol per parte

Gara subito in salita per la Vibonese a causa di un errore difensivo che favorisce D’Andrea: il calciatore del Foggia manda la palla in rete per la gioia della formazione ospite. Con il passare dei minuti i padroni di casa cercano la reazione e pareggiano al 23’ grazie a Laaribi su calcio di punizione.

Non cambia il risultato

Nonostante i vari cambi nel secondo tempo nessuna delle squadre scese in campo riesce a prevalere sull’altra. Si tratta, in ogni caso, di un pareggio che sicuramente fa sorridere maggiormente la Vibonese, molto meno il Foggia.