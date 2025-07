“Storie dalle Olimpiadi”, all’Unical lo spettacolo di Federico Buffa sul Sacro Fuoco di Olympia

Al Teatro Auditorium Unical, martedì 15 luglio alle ore 20:30, andrà in scena Federico Buffa per uno speciale appuntamento all’interno degli Unical Games. Dopo la sua prima partecipazione a febbraio, il celebre narratore sportivo torna al Campus con lo spettacolo “Storie dalle Olimpiadi”.

Con la sua inconfondibile capacità di intrecciare sport, cultura ed emozioni, Buffa condurrà il pubblico in un viaggio tra episodi memorabili, protagonisti leggendari e momenti che hanno segnato la storia dei Giochi Olimpici. Un racconto coinvolgente che restituisce allo sport il suo valore universale e umano.

L’evento fa parte del programma culturale degli Unical Games, pensato per affiancare all’attività sportiva momenti di approfondimento e narrazione, promuovendo lo sport non solo come competizione, ma anche come strumento di crescita, memoria e condivisione.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria a questo link.