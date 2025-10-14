“Strumenti musicali da colorare”: il progetto di Simone Stellato per avvicinare i bambini alla musica

In un tempo in cui i bambini conoscono più suonerie che strumenti musicali e le mani che un tempo disegnavano ora scorrono sui display, educare alla creatività è diventata una sfida. È proprio in questo contesto che nasce un progetto capace di unire arte e apprendimento: “Strumenti musicali da colorare” del musicista calabrese Simone Stellato.

Il volume, pubblicato il 4 ottobre 2025 e già disponibile su Amazon, è pensato per bambini dai 3 ai 9 anni, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della musica in modo semplice e divertente. All’interno, i piccoli lettori trovano grandi illustrazioni di strumenti musicali — dal pianoforte alla chitarra, dal violino alla tromba — accompagnate dal nome scritto in modo chiaro e leggibile. Un modo per imparare giocando, riconoscendo gli strumenti, memorizzandone il nome e sviluppando manualità, concentrazione e sensibilità musicale.

Ventotto anni e laureato in pianoforte presso il Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza, Stellato è un giovane artista che da anni calca palchi italiani e internazionali con diverse formazioni musicali: dai VillaZuk, gruppo di cui fa parte da otto anni, al Di Stella Duo, con cui ha oltrepassato i confini europei, fino all’Orchestra Sinfonica Brutia.

Oltre all’attività concertistica, Stellato è docente di pianoforte e fisarmonica. Tiene lezioni private di pianoforte, tastiere pop, fisarmonica, armonica, teoria e solfeggio, e insegna in varie scuole della provincia di Cosenza, come KasaKlam, Hanabi, Birdland e Nuove Armonie.

Con “Strumenti musicali da colorare”, un libro piccolo nella forma ma profondo nel messaggio, Simone Stellato parla al cuore delle nuove generazioni ma anche a quello di genitori e insegnanti che credono nella musica come forma di crescita e libertà.

Elvira Sangineto