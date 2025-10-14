Rapporto Meridiano Sanità: Calabria penultima

Calabria, quasi, fanalino di coda per qualità della salute secondo la classifica redatta da Meridiano Sanità Regional Index 2025. La regione, infatti, secondo il rapporto che raccoglie le analisi e le riflessioni emerse nel corso dell’anno, presentate a esperti, istituzioni e stakeholder del settore, con un punteggio di 3,2 su 10, si colloca al penultimo posto, ben al di sotto della media nazionale, che é il 6,1.

Dai dati contenuti emerge, infatti, che l’aspettativa di vita in buona salute è tra le più basse del Paese, con 53,4 anni, contro i 69,7 della provincia di Trento, prima in classifica.

L’aspettativa di vita alla nascita è pari a 82,3 anni, in lieve crescita rispetto al 2024 (82,0).

Il tasso di mortalità infantile è di 3,6 decessi ogni mille nati, superiore alla media nazionale (2,5), mentre la mortalità standardizzata per età si attesta a 11,9 decessi ogni mille abitanti, in miglioramento rispetto al 12,2 dell’anno precedente.

Sul fronte delle malattie croniche ad alto impatto (cardiovascolari, diabete, cancro, demenze, BPCO e disordini mentali), la Calabria registra un punteggio di 6,8 su 10, in aumento rispetto al 4,5 del 2024.