TEDxCosenza all’Università della Calabria: il 22 maggio al TAU l’evento dedicato alle idee che accendono il futuro

Il 22 maggio 2026, il Teatro Auditorium dell’Università della Calabria ospiterà TEDxCosenza, l’evento nato con l’obiettivo di diffondere idee di valore, ispirare nuove prospettive e contribuire alla costruzione di una narrazione diversa del territorio.

Il tema scelto per questa edizione è “Accendere la miccia”: un invito a riscoprire il valore delle proprie radici, coltivare un’ambizione nuova e trasformare le idee in azione concreta. In una terra spesso raccontata attraverso ciò che manca, TEDxCosenza sceglie di partire da ciò che esiste, da ciò che funziona e da ciò che può ancora nascere: storie, competenze, esperienze e visioni capaci di dimostrare che anche dalla Calabria possono partire percorsi in grado di parlare al mondo.

TEDxCosenza nasce infatti con una missione chiara: valorizzare il territorio attraverso storie di successo, innovazione, ricerca, impresa, cultura, sport e impegno civile. Al centro dell’evento ci saranno protagonisti provenienti da ambiti diversi, accomunati dalla capacità di trasformare il proprio percorso in un messaggio capace di ispirare la comunità.

Tra gli speaker attesi figurano Gianluigi Greco, Francesco Mazzei, Franca Melfi, Antonio Nicaso, Silvio Sangineto, Rita Bilotti, Anna Barbaro, Simona Lo Bianco e Antonio Viscomi, insieme ad altri protagonisti che porteranno sul palco esperienze, idee e prospettive differenti. A condurre l’evento sarà Gianfranco Valenti.

La giornata sarà pensata come un’esperienza completa, non soltanto come una successione di talk. Dopo l’accoglienza del pubblico e il momento di apertura, il programma entrerà nel vivo con gli interventi degli speaker sul palco del Teatro Auditorium Unical. I talk saranno costruiti intorno al tema dell’edizione e offriranno al pubblico stimoli, riflessioni e racconti capaci di unire ispirazione, concretezza e visione.

Al termine degli speech, l’esperienza proseguirà con un aperitivo e un afterparty, pensati per favorire l’incontro tra partecipanti, speaker, partner e comunità. Sarà un’occasione per continuare il confronto in un clima informale, creare nuove connessioni e vivere TEDxCosenza come un momento di partecipazione collettiva.

L’iniziativa è organizzata da Terramea, associazione culturale fondata da giovani professionisti calabresi, con l’obiettivo di promuovere progetti capaci di valorizzare la Calabria e generare nuove occasioni di crescita culturale, sociale e professionale.

TEDxCosenza è inoltre sostenuto dai main sponsor BCC Mediocrati, GIAS e Blue Innovation, realtà che hanno scelto di accompagnare il progetto condividendone la visione e il valore per il territorio ed ha ricevuto il patrocinio dall’Università della Calabria e da Confindustria Cosenza.

Con “Accendere la miccia”, TEDxCosenza vuole lanciare un messaggio chiaro: il futuro non è qualcosa da attendere, ma qualcosa da costruire. Anche da qui. Anche dalla Calabria.

Per maggiori informazioni e per acquistare il biglietto è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa: www.tedxcosenza.it