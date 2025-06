“Tra la Champions e la libertà”, Michele Padovano presenta il suo libro all’Unical

Giovedì 12 giugno, alle ore 11:00, presso la Sala Stampa del Centro Congressi “Beniamino Andreatta”, si terrà la presentazione del libro dell’ex calciatore del Cosenza Michele Padovano, campione d’Europa con la Juventus nella stagione 1995-1996, dal titolo “Tra la Champions e la libertà” (Cairo editore).

Con coraggio e sincerità, fra le righe del libro Padovano ripercorre una vita segnata da successi e cadute, da affetti profondi e dolorosi abbandoni: l’amore della moglie Adriana, l’amicizia con Gianluca Vialli, ma anche la delusione per chi gli ha voltato le spalle troppo in fretta. Un’altalena di emozioni che va dall’esultanza per la vittoria della Champions League nel 1996 alla frustrazione di guardare in televisione la finale dei Mondiali 2006, dal carcere di Bergamo dove fu ingiustamente detenuto. Dalla gioia assoluta per la nascita del figlio Denis al senso di impotenza di fronte a un sistema che rifiuta di vedere la verità, il libro è un racconto intenso e rivelatore. Perché il carcere può essere anche una lezione di vita: tutto ciò che sembrava scontato, quando viene a mancare, assume un valore straordinario.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con il giornalista e scrittore Claudio Dionesalvi.

