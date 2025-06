Tripletta AQA Cosenza alla prima gara in acque libere della stagione

La gara “1 Miglio Marina di Rossano Village Club”, prima tappa del progetto da “0 a 1400” organizzato dall’AQA Cosenza in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto, ha aperto ufficialmente in Calabria la stagione del nuoto di fondo in acque libere. All’evento, diventato uno dei più importanti nel panorama nazionale, hanno preso parte settanta atleti tra agonisti e master.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Luca Pizzari col tempo di 25’46” che ha preceduto sul podio Niccolò Miceli col tempo di 26’41” e Chiara Conte col tempo di 28’58”, per la bella tripletta dell’AQA Cosenza.

La classifica generale per società ha visto al primo posto l’AQA Cosenza davanti alla KR Swim e al Gabbiano Napoli. La tappa del “1 Miglio Marina di Rossano Village Club” è stata dedicata all’atleta master Nicola Perrone della KR Swim prematuramente scomparso, un uomo che ha vissuto lo sport con passione e sorriso. “Con grande emozione – ha sottolineato il Presidente dell’AQA Cosenza, Francesco Manna – abbiamo consegnato una targa commemorativa alla società amica KR Swim e alla famiglia di Nicola, che ha voluto essere presente insieme a tutti noi in questo momento di condivisione e memoria. Per quanto riguarda la manifestazione grande soddisfazione per la buona riuscita e devo ringraziare tutti i collaboratori. Dietro a questo evento c’è stato tanto lavoro e soprattutto tanta responsabilità, affinché tutti gli atleti potessero nuotare in sicurezza”.

Il nuoto di fondo in acque libere in Calabria conferma la sua crescita esponenziale di stagione in stagione, certificata dalla presenza numerosa e costante di atleti e società provenienti da tutta Italia, in ogni evento organizzato in Calabria.

Una grande soddisfazione per il Presidente del Comitato Regionale della FIN. Abbiamo iniziato la stagione open water nel migliore dei modi – afferma Alfredo Porcaro – e per la prima volta con una gara che si è disputata a Rossano e che sicuramente si svolgerà negli anni. La Calabria continuerà ad essere protagonista anche in questa stagione con tante gare che toccheranno tutto il perimetro dell’intero territorio regionale. Abbiamo puntato molto come Comitato nella disciplina del nuoto di fondo in acque libere e i risultati ottenuti confermano la bontà della nostra scelta. Per quanto riguarda questa prima tappa è doveroso ringraziare l’intera Amministrazione Comunale e tutti coloro che hanno fatto si che l’evento riuscisse alla perfezione”.