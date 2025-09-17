Una serata dedicata all’impresa, al territorio e alla visione di futuro.

Giovedì 19 settembre alle ore 20:00, nella prestigiosa cornice di Villa Fabiano a Rende, ilRotary Club di Rende ospiterà il Dott. Marcello Chiappetta, protagonista dell’incontro dal titolo:”Calabria: un’azienda tra presente e futuro”. Un evento esclusivo in cui verrà raccontata la storia e l’evoluzione della Chiappetta Hol-ding, realtà imprenditoriale calabrese che, partendo da una prima concessionaria nata nel1997, è oggi un punto di riferimento nel settore dell’automotive multi-brand, con sedi tra Rende e Corigliano Calabro e un’offerta che abbraccia marchi come Ford, Mazda, Volkswa-gen, Nissan, Toyota, Renault, Dacia e BYD. Ma il racconto va oltre il settore automobilistico: la Holding, negli anni, ha saputo diversifi-care, creando valore anche attraverso iniziative ad alto impatto sociale, come la nascita nel2020 del Chiappetta Sport Village, oggi considerato il centro sportivo più importante della Calabria per tennis e padel, capace di generare nuove professionalità, occupazione e servizi per la comunità. L’intervento del Dott. Chiappetta, attraverso una presentazione dinamica e articolata, offrirà uno spaccato reale e positivo di ciò che significa fare impresa nel Sud Italia, dimostrando che visione strategica, continuità familiare e radicamento territoriale possono convivere e produrre risultati solidi e duraturi. “Racconterò non solo la crescita della nostra azienda, ma anche cosa significa investire, creare lavoro e costruire un’impresa sana e moderna, restando nel proprio territorio” – anticipa Marcello Chiappetta. L’iniziativa si inserisce nel calendario di incontri promossi dal Rotary Club di Rende per valorizzare le esperienze virtuose del territorio e favorire il dialogo tra impresa, istituzioni e società civile