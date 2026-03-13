Unical: presentazione del libro “La nuova contabilità pubblica” a cura di Angelo Buscema

Un confronto autorevole sui nuovi equilibri della finanza pubblica e sul futuro dell’amministrazione dello Stato. Sarà questo il cuore dell’incontro in programma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 9:30 presso l’University Club, dove verrà presentato il volume “La nuova contabilità pubblica – Rilettura del Trattato di contabilità pubblica di Salvatore Buscema”, pubblicato da Editoriale Scientifica e curato dal giudice della Corte costituzionale Angelo Buscema.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche e la Camera di Commercio di Cosenza, con l’obiettivo di promuovere una riflessione approfondita sull’evoluzione della contabilità pubblica in Italia, tema oggi più che mai centrale alla luce delle sfide legate alla gestione delle risorse pubbliche, alla trasparenza amministrativa e alla governance economica.

Ad aprire e moderare i lavori sarà Franco Rubino, direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche.

Seguiranno i saluti istituzionali del rettore Gianluigi Greco, del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Giap Parini, del direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche Vincenzo Fortunato e del presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri.

La discussione entrerà poi nel vivo con gli interventi di studiosi e rappresentanti delle istituzioni che offriranno differenti prospettive sul tema della finanza pubblica e del controllo contabile. Interverranno Francesco Delfino, esperto di finanza locale e componente Arconet del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Maria Nardo, professoressa ordinaria di Economia Aziendale; Quirino Lorelli, procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta; e Domenico Guizzi, presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria.

A chiudere l’incontro saranno le conclusioni di Angelo Buscema, giudice della Corte costituzionale e curatore del volume, che offrirà una riflessione finale sul significato e sulle prospettive della “nuova” contabilità pubblica nel sistema istituzionale italiano.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra accademia, magistratura contabile e istituzioni, in un momento storico in cui la gestione delle risorse pubbliche richiede strumenti sempre più moderni, regole chiare e un forte presidio di legalità. Proprio da questo dialogo tra saperi e competenze prende forma il contributo scientifico del volume, che si propone di rileggere e aggiornare il pensiero di Salvatore Buscema, figura di riferimento negli studi di contabilità pubblica, alla luce delle trasformazioni normative e amministrative degli ultimi anni.