La guida stellata Peperoncino Rosso premia il Maestro pizzaiolo Antonio Sergio Gentile

Il 17 marzo 2026 l’eccellenza italiana si dà appuntamento a Terracina per il Best Award 2026 firmato dalla guida stellata Peperoncino Rosso. Tra i premiati, spicca il Maestro pizzaiolo Antonio Sergio Gentile di Torano Castello, conosciuto nel mondo dell’arte bianca come Tony Sergione Gentile.

La guida Peperoncino Rosso, punto di riferimento per il mondo della ristorazione, delle pizzerie e dei wine bar, ogni anno premia le realtà che si distinguono per professionalità, ricerca e qualità delle materie prime. L’edizione 2026 segna una svolta importante. Per la prima volta nella sua storia, Peperoncino Rosso non celebrerà soltanto l’eccellenza della tavola. Infatti, accanto ai maestri della ristorazione e dell’arte bianca, saranno premiati anche professionisti della musica, dello spettacolo e dello sport, trasformando la manifestazione in un vero e proprio evento multidisciplinare dedicato al talento italiano.

Come si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Peperoncino Rosso: “Crediamo fermamente che l’emozione del Made in Italy passi tanto per un piatto perfetto quanto per una nota che tocca il cuore. Sarà un ‘melting pot’ unico dove il gusto incontra la performance, dando vita a uno spettacolo nello spettacolo”.

Il maestro pizzaiolo Tony Sergione rappresenta uno dei simboli dell’arte bianca italiana. Ambasciatore dell’eccellenza italiana in Calabria e nel mondo, è anche presidente dell’IFIP – Istituto di Formazione Internazionale per Lievitati, realtà formativa che prepara studenti, imprenditori e professionisti del settore HORECA alla conoscenza approfondita dei lievitati. L’istituto promuove la cultura della farina e delle tecniche di panificazione, spaziando dai prodotti da forno alla pasticceria, fino alle diverse tipologie di pasta alimentare.

Nel corso della sua carriera, Gentile ha collezionato numerosi riconoscimenti. Tra i più prestigiosi spicca il titolo di campione del mondo con la pizza classica nel 2014. Nel 2024, durante il campionato mondiale di Parma, ha conquistato il terzo posto a squadre con il team Mediterranea, di cui era capitano. Nel 2025 gli è stato conferito un riconoscimento speciale al merito dal Comitato del Leone d’Oro di Venezia.

“Ricevere un nuovo riconoscimento è sempre motivo di grande emozione e orgoglio. Ogni premio rappresenta un traguardo importante nel mio percorso professionale, ma soprattutto è il risultato del lavoro, della passione e della dedizione. Ringrazio lo staff che mi ha scelto” – afferma il Maestro.

Gli impasti firmati Tony Sergione sono il risultato di un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, caratterizzato da lunghe fermentazioni, ricerca sulle farine e tecniche di lavorazione evolute che li contraddistinguono per leggerezza e alta digeribilità.

Elvira Sangineto