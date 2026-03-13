Unical sempre più inclusiva: l’impegno dell’associazione Itaca

All’Università della Calabria si registrano importanti passi in avanti sul fronte dell’inclusione e dell’accessibilità. Già da qualche tempo, nell’area di Ingegneria del campus è stata installata una segnaletica in braille e ripristinata la pavimentazione tattile per non vedenti, strumenti fondamentali per consentire alle persone con disabilità visiva di orientarsi negli spazi universitari in modo autonomo e sicuro.

Si tratta di un risultato ottenuto grazie all’impegno di Itaca, prima associazione di studi umanistici all’Unical. L’intervento assume un valore ancora più significativo in un contesto come quello dell’Università della Calabria, tra i miglior atenei in Italia e nel mondo per qualità della didattica, della ricerca e dei servizi agli studenti.



“Ma l’associazione Itaca non si è fermata solo a questo, ha fatto molto di più” – afferma il Senatore Accademico Antonio Guarascio, nonché Presidente di Itaca. “In Commissione indirizzo strategico – continua – abbiamo posto la questione delle disabilità al centro del ragionamento. Siamo riusciti a ottenere un finanziamento di oltre 500.000€ per l’abbattimento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l’accessibilità degli studenti con disabilità, soprattutto disabilità motoria. E ancora un altro finanziamento di oltre 300.000€ per il supporto alla didattica, sempre per studenti con disabilità. Continuiamo a costruire un’università per tutti e tutte.”