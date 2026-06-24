Unicalfesta, il vincitore di Sanremo Giovani Nicolò Filippucci per il concerto finale

C’è attesa per il concerto conclusivo di UNICALFESTA, la rassegna estiva promossa dall’Università della Calabria, ormai consolidata da anni come uno degli appuntamenti culturali e musicali di riferimento del territorio e del panorama universitario nazionale.

Lunedì 29 giugno 2026 il palco dell’Anfiteatro dell’Ateneo accoglierà il concerto finale della programmazione, con protagonista uno dei nomi più rappresentativi della nuova scena musicale italiana: Nicolò Filippucci, recente vincitore della competizione Sanremo Giovani, riconoscimento che ha consacrato il suo percorso artistico tra le nuove promesse del cantautorato contemporaneo.

L’artista, apprezzato per la capacità di coniugare scrittura d’autore e sensibilità pop moderna, porterà sul palco un live atteso e seguito anche oltre i confini regionali, con una scaletta che ripercorrerà i brani che ne hanno segnato l’ascesa e la recente affermazione nel panorama musicale nazionale.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice dell’anfiteatro universitario, con ingresso libero fino a esaurimento posti, e rappresenta il momento culminante di una programmazione che ogni anno richiama migliaia di studenti, giovani e pubblico proveniente anche da altre regioni.

Particolare attesa anche per la cornice scenica di Piazza Vermicelli, all’interno del campus dell’Università della Calabria, identificata come uno dei punti nevralgici della vita culturale e aggregativa dell’ateneo. Piazza Vermicelli e l’Anfiteatro dell’Università della Calabria si confermano così luoghi centrali della programmazione estiva, capaci di attrarre un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Con questo appuntamento finale, UNICALFESTA chiude un’edizione caratterizzata da una forte partecipazione e da una proposta artistica diversificata, riaffermando il ruolo dell’Ateneo come polo culturale dinamico e aperto al territorio.