Vibonese raggiunta sul pari dalla Paganese: Scarpa segna l’1-1 sul finale

VIBO VALENTIA – Pareggio della Vibonese con l’1-1 ottenuto al “Luigi Razza” contro la Paganese. Succede tutto durante la seconda frazione di gioco: alla rete di Tito risponde Scarpa. I rossoblù del tecnico Giacomo Modica tornano a fare punti dopo la sconfitta subita in casa del Catania.

Primo tempo senza reti tra Vibonese e Paganese

Le squadre si studiano inizialmente proponendo azioni offensive senza però creare problemi. La prima occasione arriva dopo oltre metà primo tempo: cross su calcio d’angolo di Tito e colpo di testa da parte di Redolfi che però non inquadra la porta. La Vibonese ci crede e con maggiore convinzione attacca sfiorando il gol con Bernardotto. Chiusura decisiva di Sbampato che interrompe l’azione di Bubas. Il tempo scorre e il primo tempo termina senza reti.

Tito illude, poi il pari di Scarpa

Durante la ripresa, precisamente al minuto 18, tiro di Tumbarello e conseguente risposta di Baiocco che manda in angolo. La Vibonese ci crede e conquista un calcio di rigore con Berardi che viene atterrato nell’area piccola da Bernardo: dal dischetto si presenta Tito che segna. Al minuto 36 Berardi gioca in contropiede, ma fallisce l’occasione del 2-0. Ed è proprio così che Scarpa ne approfitta che segna il pari con un preciso diagonale. I padroni di casa provano a riportarsi in vantaggio: la partita termina in parità.

I prossimi avversari

Domenica 15 marzo sfida tra la Vibonese e la Ternana, per la seconda partita consecutiva del club rossoblù. Sfida domenicale anche per la Paganese che giocherà in casa contro il Picerno (ore 17,30).