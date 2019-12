Catanzaro poco ispirato, il Catania supera il turno di Coppa Italia

CATANZARO – CATANIA 0-1

CATANZARO (3-5-2) : Di Gennaro, Riggio, Martinelli, Nicoletti, Statella, Tascone, Maita, De Risio (17’st Giannone), Favalli, Kanoute (dal 17’st Bianchimano), Fischnaller (40’st Mangni). In panchina: Mittica, Urso, Elizalde, Novello, Di Livio, Figliomeni, Risolo, Casoli,, Bayeye. All.: Grassadonia

CATANIA (3-4-1-2) : Martinez; Silvestri, Esposito, Pinto; Biondi (18’st Sarno), Calapai, Rizzo, Dall’Oglio; Mazzarani (37’st Mazzarani); Curiale (17’st Catania), Di Molfetta (36’st Marchese). In panchina: Furlan, Noce, Bucolo, Saporetti, Marchese, Llama, Barisic, Fornito, Biagianti, Carboni. All.: Lucarelli

ARBITRO: Miele di Nola

NOTE: Ammoniti: Fischnaller (CZ), De Risio (CZ), Martinelli (CZ), Riggio (CZ)

MARCATORI: 31′ st Biagianti (C)

CATANZARO – Termina in casa col Catania il cammino in Coppa Italia del Catanzaro, in una stagione che diventa sempre più grigia partita dopo partita.

Il “Ceravolo” è quasi vuoto per via di una squadra e una proposta di gioco incapaci di generare entusiasmo e probabilmente ai siciliani non pesa il fattore campo. Al quarto d’ora Curiale imbeccato in profondità entra in area ma il suo tiro viene respinto da Di Gennaro sul primo palo. Verso la mezz’ora i giallorossi passano in vantaggio con un colpo di testa di Kanouté sugli sviluppi di una punizione, ma l’arbitro giustamente annulla per un fallo di Riggio.

La partita non si rallegra neanche nel secondo tempo. Fischnaller mette in mezzo un bel pallone che Tascone al volo spedisce fuori. Il Catania risponde con un colpo di testa dal cuore dell’area di Silvestri che termina alle stelle. A quindici dal 90′ arriva il gol che decide la contesa. In una partita dai pochi contenuti tecnici, in cui la manovra delle squadre è stata farraginosa, l’episodio decisivo non poteva che giungere da un calcio piazzato. Una punizione da destra genera confusione nell’area giallorossa. La palla, dopo un salvataggio di un difensore sulla linea, arriva sui piedi di Biagianti che firma l’1-0. Il Catanzaro termina il proprio percorso in Coppa con una prestazione coerente con la propria stagione.