PISA – COSENZA 1-3

PISA (4-3-2-1): Gori 6; Birindelli 5,5 Benedetti 6 Aya 5,5 Lisi 5,5; Verna 5 (1’ st Fabbro 6) De Vitis 6 (30’ st Di Quinzio sv) Marin 5,5; Gucher 5,5 Pinato 5,5 (18’ st Minesso 5,5); Moscardelli 5. In panchina: D’Egidio, Perilli, Belli, Siega, Giani, Sibilio, Liotti, Ingrosso, Fischer. Allenatore: D’Angelo 5.

COSENZA (3-4-3): Perina 6,5; Idda 6 Monaco 6 Legittimo 6,5; Corsi 6 Bruccini 6,5 Broh 7,5 D’Orazio 6,5 (30’ st Capela sv); Machach 7 Rivière 8 (14’ st Litteri 6) Baez 6,5 (18’ st Sciaudone 6). In panchina: Saracco, Lazaar, Schiavi, Greco, Trovato, Bittante. Allenatore: Braglia 7.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6,5.

MARCATORI: 27’ pt, 46’ pt Rivière (C), 40’ pt Broh (C), 21’ st Birindelli (P).

NOTE: spettatori 7mila di cui trecento ospiti circa . Al 25’ st Moscardelli (P) sbaglia un calcio di rigore. Espulso al 46’ st Marin (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Birindelli, De Vitis, Moscardelli (P), Monaco, Bruccini, Machach (C). Angoli: 1-8. Recupero: 1‘ pt, 6‘ st.

PISA – Vittoria convincente del Cosenza che si esalta a Pisa e ottiene un successo importantissimo ai fini della zona salvezza (foto sito ufficiale dei toscani). Protagonisti assoluti Rivière con una doppietta e Broh. In casa rossoblù vi era la Necessità di fare punti dopo la sconfitta subita in casa contro il Pordenone.

Il Cosenza costretto a giocare senza Pierini e Carretta, causa rispettivi problemi fisici, e manda in campo un 3-4-3 piuttosto offensivo. In avanti spazio al tridente composto da Machach e Baez ai lati con Rivière centrale. Il Pisa opta per il modulo ad albero, il 4-3-2-1, con Moscardelli unica punta: in campo l’ex Verna.

Cosenza, tre gol di pregevole fattura in casa del Pisa

Primi minuti di studio da parte di entrambe le formazioni. Schema da calcio d’angolo e conseguente tiro di D’Orazio che termina sulla parte esterna della rete. Al minuto 8 Moscardelli svetta di testa: palla alta. Gori salva un gol al 16’ praticamente fatto di Bruccini: importante l’intervento dell’estremo difensore nerazzurro.

Il Cosenza trova la rete al minuto 27. Azione personale di Rivière e nulla da fare per Gori: il centravanti ruba palla e mette a segno all’Arena Garibaldi. Rivière dalla distanza prova a superare nuovamente Gori: altra intervento prodigioso del portiere. Broh segna il 2-0 sull’assist del compagno Rivière. In pieno recupero terza rete di Rivière su assist di D’Orazio.

Moscardelli sbaglia un rigore

D’Angelo fa entrare Fabbro al posto di Verna. Gioco di gambe di Machach: reattivo Gori. Braglia risponde con l’uscita di Rivière e l’ingresso di Litteri. Pinato cerca il primo palo al 20’ ma Perina si oppone con decisione. Minesso prova a scuotere i compagni, intanto accorcia le distanze Birindelli.

Fabbro conquista un calcio di rigore sul fallo di Monaco: dal dischetto si reca Moscardelli che si vede parare il penalty. Il Cosenza si copre facendo entrare Sciaudone al posto di Baez. Gli altri cambi sono da un lato offensivo e dall’altro conservativo.

Doppio giallo di Marin, toscani in 10

Nel finale il Pisa prova il forcing finale ma la foga costa cara a Marin che si fa ammonire per la seconda volta. Intanto l’arbitro assegna sei minuti di recupero. Azione in solitaria di Capela che si lancia a capofitto in avanti e lascia partire il tiro: parata di Gori. La gara termina e a fare festa è il Cosenza.

Alessandro Artuso