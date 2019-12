COSENZA – EMPOLI 1-0

COSENZA (3-4-3): Perina 6,5; Idda 6 Monaco 6 (40’ st Capela sv) Legittimo 6; Corsi 6 (33’ st Bittante sv) Broh 6,5 Bruccini 6 D’Orazio 6; Machach 6 (20’ st Pierini 6) Rivière 6 Baez 6,5. In panchina: Saracco, Lazaar, Litteri, Schiavi, Sciaudone, Greco, Trovato, Bittante. Allenatore: Braglia 6.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli 6; Pirrello 6 Romagnoli 6 Nicolau 6 Veseli 6; Frattesi 5 (43’ pt Dezi 6) Fantacci 5,5 (23’ st Laribi 5,5) Ricci 6; Bajrami 5,5 (340 st Stulac sv); Mancuso 5,5 La Gumina 5,5. In panchina: Perucchini, Provedel, Donato, Piscopo, Merola, Cannavo, Matteucci. Allenatore: Muzzi 6.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 5.

MARCATORE: 12’ pt Baez (C).

NOTE: spettatori 8.044 di cui una sessantina ospiti. Espulso al 35’ st Laribi (E) per doppia ammonizione. Ammoniti: Bruccini, Monaco, D’Orazio (C), La Gumina, Pirrello (E). Angoli: 3-5. Recupero: 4‘ pt, 6‘ st.

COSENZA – Il Cosenza scende in campo con il 3-4-3 mentre l’Empoli opta per un 3-4-1-2. Assente Carretta causa infortunio: Corsi dall’inizio.

Cosenza, segna Baez su assist di Rivière: Empoli sotto

La gara vive di intensità agonistica con primi minuti di grande agonismo più fisico che tecnico. Al minuto 9 Ricci prova la conclusione dalla distanza ma colpisce in pieno volto in Monaco. Il gol giunge al 12’ con un incursione dalla destra. Rivière la mette al centro e Baez la tocca quanto basta per superare Brignoli.

La squadra toscana prova a calciare verso la porta di Perina mediante il calcio di Fantacci. Rivière e Baez attaccano insistentemente la retroguardia ospite. I calabresi, vogliosi di fare risultato, attaccano a più riprese sfiorando la rete con Machach che, però, impatta male la sfera di testa. Contropiede fulmineo del Cosenza al 32’ ma Rivière sbaglia tutto toccando in malo modo la sfera. Frattesi intanto si fa male: al suo posto Dezi.

Rosso per Laribi

Si riparte con gli stessi titolari in campo. Le squadre provano a coprire tutti gli spazi per evitare problemi in contropiede. Al minuto 21 D’Orazio va a caccia del tiro di potenza: conclusione bloccata senza problemi. Subito dopo tiro al volo di Bruccini con la sfera abbondantemente alta sopra la traversa. Intanto Muzzi fa entrare anche Laribi mentre Braglia propone Pierini al posto di Machach.

Incursione centrale di Broh che si fa tutto il campo ma il tiro termina fuori. L’Empoli gioca di rimessa imbeccando un’azione di La Gumina che termina tra le braccia di Perina. I toscani perdono Laribi, entrato da poco più di dieci minuti, per doppia ammonizione.

Non convalidato gol di Ricci

Gol non convalidato Ricci con la sfera che entra in maniera alquanto vistosa: protestano gli ospiti. Intanto Bruccini prova l’incursione centrale lasciando partire un tiro: para Brignoli. Perina risulta decisivo sul colpo di testa di Mancuso. Intanto l’arbitro assegna sei minuti di recupero. Fendente di Rivière e palla fuori di molto.

Alessandro Artuso