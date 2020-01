COSENZA – Il Cosenza sblocca il calciomercato in uscita mandando in prestito l’attaccante Gianluca Litteri (foto repertorio sito ufficiale). La trattativa, dopo un’iniziale fase di riflessione, è decollata con l’accordo tra le parti. Il calciatore passa al club dopo aver totalizzato quindici presenze e nessuna rete all’attivo con la maglia dei calabresi. La notizia giunge a giorni di distanza dall’addio del direttore generale Luca Petrone. Litteri passa al Padova con la formula del prestito temporaneo fino al 30 giugno 2020. Il diritto di riscatto è previsto in caso di promozione da parte dell’attaccante siciliano.

Gianluca Litteri dal Cosenza al Padova

Il club di via degli Stadi ha ufficializzato il passaggio mediante un comunicato stampa. «La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo (con diritto di riscatto) fino al 30 giugno 2020, del calciatore Gianluca Litteri alla Società Calcio Padova. All’attaccante classe 1988, che ha collezionato 15 presenze in maglia rossoblù».