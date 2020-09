COSENZA – Dopo il pareggio senza reti tra Cosenza ed Entella arriva il momento dei commenti. Il tecnico rossoblù, Roberto Occhiuzzi, analizza il match con ciò che è andato bene, ma anche con i problemi che sono emersi durante gli oltre 90 minuti di gioco (foto repertorio sito ufficiale).

L’esordio

Occhiuzzi ha parlato di una buona partita, mettendo in mostra ciò che ritiene sia da migliorare. «Sicuramente mi è piaciuto l’ordine della mia squadra, anche se negli ultimi dieci minuti ci siamo un po’ persi. Ho lavorato molto sull’occupazione degli spazi – commenta il mister – e l’applicazione tattica dei ragazzi mi ha pienamente soddisfatto. Sono partite di inizio stagione, stiamo parlando di un momento di costruzione».

L’atteggiamento

Il tecnico ha spiegato la scelta dei cambi avvenuti probabilmente in alcuni casi un po’ troppo in ritardo. «Litteri ha fatto una buona gara anche se parlare dei singoli non mi piace. Gliozzi è qui da troppo poco tempo, deve ambientarsi. Questa squadra ha idee e le sta rafforzando. Sapevamo come l’Entella si sarebbe opposta alle nostre offensive».

Il mercato

Occhiuzzi tende sempre ad elogiare la squadra al completo senza comunque distogliere l’attenzione sui prossimi acquisti che dovranno, per forza di cose, arrivare in riva al Crati. «Sono contento di aver visto un Cosenza con un’anima. Chi arriverà dal mercato – conclude – ci darà sicuramente una grossa mano».