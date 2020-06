Rimpianti per il Crotone, squali raggiunti all’88’

CROTONE – CHIEVO 1-1

CROTONE: Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic (72’ Curado); Gerbo (60’ Mustacchio), Benali, Barberis, Zanellato (87’ Gomelt), Molina; Armenteros (72’ Crociata), Simy (87’ Maxi Lopez). A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Bellodi, Panza, Rodio, Evan’s, Sapone. All. Stroppa

CHIEVO VERONA: Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Garritano (69’ Esposito), Obi (79’ Ongenda); Vignato (69’ Morsay), Djordjevic (79’ Grubac), Giaccherini (9’ Ceter). A disp: Nardi (GK), Pavoni (GK), Pavlev, Cavar, Karamoko, Zuelli, Cotali. All. Aglietti

ARBITRO: Ros di Pordenone

MARCATORI: 21’ Molina (Cr), 88’ Ceter (CV)

NOTE – Ammoniti: Barberis (Cr), Marrone (Cr), Rigione (CV), Obi (CV), Molina (Cr). Recuperi: 1′ pt, 2′ st.

Il pareggio per 1-1 nel big match della 29ª giornata di Serie BKT segna il ritorno al calcio giocato allo Scida dopo tre mesi e mezzo di stop forzato causa emergenza sanitaria.

Buon primo tempo per gli squali

Primo tempo da buoni ritmi nonostante il lungo periodo di stop, con i rossoblù che trovano la rete al 21’ con un’azione da applausi: Simy inventa di tacco per Armenteros il quale lancia Benali che appoggia all’indietro per l’inserimento perfetto di Molina e destro di prima intenzione che non lascia scampo a Semper. Gli ospiti, che già sullo 0-0 ci avevano provato con qualche tentativo dalla distanza, cercano di trovare il pari ma rischiano di subire la seconda rete per opera di Zanellato: il numero 21 di Stroppa prima manca l’impatto di testa a tu per tu con Semper e poco dopo manda sull’esterno della rete da buona posizione.

Gli ospiti agguantano il pari proprio nelle battute finali.

Nella ripresa i rossoblù controllano bene e vanno vicinissimi anche alla rete del raddoppio due volte con Cuomo su due corner (52′ e 70′) battuti dalla sinistra da Barberis ma in entrambi i casi la palla termina alta di un soffio. Quando sembra ormai chiusa nel finale arriva il colpo di testa vincente di Ceter che su perfetto invito dalla sinistra di Renzetti firma il pareggio dei clivensi.

Con questo risultato gli squali salgono a 50 punti in classifica.