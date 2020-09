Serie A 2020-2021, il Crotone debutta in casa del Genoa. Le dichiarazioni di Stroppa

CROTONE – Esordio al Marassi contro il Genoa, poi Milan allo Scida, Sassuolo a Reggio Emilia e Juve in casa. Sono queste le prime quattro giornate di campionato che attendono gli squali.

Alla quinta giornata i pitagorici faranno visita al Cagliari mentre nel finale di campionato i rossoblù ospiteranno l’Hellas il 12 maggio, quattro giorni dopo andranno a trovare il Benevento e chiusura il 23 maggio allo Scida contro la Fiorentina.

Ecco tutte le sfide del Crotone in campionato:

Stroppa: «Mancano ancora giocatori»

Dopo il varo dei calendari il tecnico Stroppa ha risposto alle domande sulle prime avversarie degli squali: «Bisogna affrontarle tutte. Adesso quello che mi preme è cercare di costruire le squadra visto che non siamo ancora al completo. Solo quando sarà completa valuteremo il prosieguo di questo precampionato. Pensare che fra poco più di due settimane comincia il campionato è un pensiero quasi inverosimile in questo momento. I giocatori che ci sono si allenano benissimo, il clima è eccezionale come del resto succede nei giorni di precampionato per del resto non abbiamo i numeri per fare allenamenti in costruzione della squadra».

Sugli obiettivi del campionato Stroppa ha aggiunto: «La volontà è quella di costruire una squadra competitiva, sono fiducioso. Finchè non vedrò la rosa finita non saprei collocare il Crotone. Come neo promossa il pensiero è quello di fare un buon campionato, soffrire il meno possibile ma sappiamo che sarà molto difficile».