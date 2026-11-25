Il lutto sotto accusa, la fascia ai condannati, le donne sul banco degli imputati. Dal caso Cecchettin alle polemiche sulla campagna antiviolenza della Serie C, passando per Ciro Grillo e le dichiarazioni del consigliere Filippo Bianchi: quattro vicende che, nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, interrogano il rapporto tra parole, responsabilità e cultura della violenza.

Ci sono giorni in cui la cronaca sembra raccontarci tutto, mentre in realtà rischia di nasconderci l’essenziale. Le dichiarazioni si rincorrono, le interviste diventano occasioni di scontro, le aule istituzionali si trasformano in luoghi di contrapposizione ideologica, i social distribuiscono sentenze con una rapidità che non lascia spazio alla comprensione e, nel frattempo, la realtà rimane sullo sfondo. In questi giorni quattro vicende, differenti per natura e responsabilità, hanno riportato al centro del dibattito pubblico una questione che riguarda il modo in cui la società guarda alla violenza contro le donne.

Il 25 novembre dovrebbe essere non una ricorrenza da attraversare con il rituale delle dichiarazioni, delle manifestazioni e dei simboli, ma un’occasione per interrogarsi su quanto, al di là delle parole, sia realmente cambiato nel modo di riconoscere e contrastare la violenza contro le donne. Eppure, osservando ciò che è accaduto nelle ultime settimane, emerge una contraddizione difficile da ignorare, mentre la violenza di genere torna al centro del dibattito pubblico, l’attenzione sembra spostarsi continuamente altrove: sul modo in cui un padre manifesta il proprio lutto, sulla credibilità di una donna che denuncia, sulle libertà conquistate dal movimento femminista, sulla coerenza di una campagna di sensibilizzazione affidata a volti che hanno alle spalle condanne per violenza sessuale.

Non sono vicende sovrapponibili, né possono essere ricondotte a un’unica responsabilità, ma, lette nella loro successione, pongono una domanda comune: che cosa accade quando il discorso pubblico sulla violenza finisce per concentrarsi su tutto ciò che le sta intorno, lasciando in secondo piano il significato delle esperienze che dovrebbe raccontare?

Ciro Grillo: quando il consenso diventa un onere e la denuncia un pentimento

Il 12 novembre si è aperto a Sassari il processo d’appello a Ciro Grillo e agli altri tre imputati condannati in primo grado per la vicenda di violenza sessuale di gruppo avvenuta a Porto Cervo nel luglio 2019. Nel settembre 2025 il Tribunale di Tempio Pausania aveva inflitto otto anni di reclusione a Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta e sei anni e sei mesi a Francesco Corsiglia. Il procedimento di secondo grado è ancora in corso e le condanne non sono definitive.

C’è una frase, nell’intervista rilasciata da Ciro Grillo a Telenord il 13 novembre 2026, che merita di essere isolata dal rumore mediatico che ha accompagnato le sue dichiarazioni: «Non è onere mio verificare se la ragazza è in grado di esprimere un consenso». Non è soltanto un’affermazione pronunciata nel tentativo di sostenere la propria linea difensiva. È una frase che apre una questione ben più ampia: quale idea di responsabilità nei rapporti sessuali rivela considerare la verifica della volontà altrui un compito che non spetta a chi partecipa a quel rapporto?

Grillo, condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo e oggi in attesa del giudizio d’appello, ha ribadito la propria innocenza e sostenuto che il rapporto fosse consenziente. La sua posizione processuale dovrà essere valutata nelle sedi competenti: una sentenza non definitiva non autorizza a sostituirsi ai giudici, né a trasformare le dichiarazioni dell’imputato in una verità giudiziaria. Ma il diritto di difendersi non rende le parole pronunciate in pubblico immuni da una valutazione culturale e civile.

Nel corso dell’intervista, Grillo ha parlato di una presunta «epidemia di pentimento sessuale» tra le ragazze, prospettando l’idea che una donna possa denunciare una violenza dopo essersi pentita di un rapporto sessuale e arrivare, per questo, a costruire un’accusa. Ha inoltre descritto il consenso esplicito come una sorta di negoziazione o contratto tra due soggetti, sostenendo che ricondurre la sessualità a una dinamica di proposta e accettazione significherebbe impoverirne la natura, che ha definito «quasi metafisica».

È proprio in questo passaggio che la vicenda giudiziaria si intreccia con un immaginario ancora profondamente radicato: quello in cui la parola della donna non viene accolta come una dichiarazione da ascoltare e verificare, ma diventa immediatamente un racconto da sottoporre a sospetto. La denuncia viene ricondotta al pentimento, la sofferenza alla vergogna, il dissenso a una possibile ritrattazione tardiva del desiderio. In questo schema, la donna non è soltanto chiamata a dimostrare ciò che ha subito: è costretta anche a giustificare perché lo racconta, quando lo racconta e quale interesse potrebbe avere nel farlo. Il centro della discussione si sposta così dall’atto denunciato alla presunta inaffidabilità di chi lo denuncia.

Non è una questione marginale di linguaggio è il riflesso di una cultura che continua a mettere in dubbio le donne, a ridimensionare la violenza sessuale e, soprattutto, a trasferire su chi potrebbe subirla una parte della responsabilità di impedirla. Come se spettasse a una donna prevedere ogni rischio, evitare ogni ambiguità, sottrarsi a ogni circostanza potenzialmente pericolosa; come se la responsabilità del rispetto fosse un compito individuale della persona esposta, anziché un principio che riguarda chiunque partecipi a una relazione.

Il consenso non è un dettaglio burocratico, né un contratto da sottoscrivere prima dell’intimità. Non richiede formule solenni, ma esige attenzione alla volontà dell’altra persona: deve essere libero, presente e può essere ritirato. Non si deduce automaticamente da un incontro, da un precedente rapporto, da un’attrazione, da un comportamento o dal fatto di aver condiviso una serata e soprattutto non può essere presunto. La libertà sessuale non consiste nella possibilità di interpretare il silenzio o l’assenza di opposizione secondo la propria convenienza; consiste nel riconoscere che l’altra persona è un soggetto autonomo, non una disponibilità da decifrare.

Ridurre tutto questo a una contrattazione significa confondere la spontaneità del desiderio con l’assenza di responsabilità. La dimensione intima può essere imprevedibile, emotiva, persino difficile da tradurre in parole; non per questo diventa uno spazio sottratto al rispetto. La complessità del desiderio non cancella la necessità di riconoscere la volontà altrui e non esiste alcuna concezione “metafisica” della sessualità che possa trasformare l’attenzione verso l’altra persona in un vincolo estraneo all’esperienza erotica.

Il processo a carico di Grillo è ancora in corso e sarà la magistratura a stabilire le responsabilità penali. Ma su un punto non dovrebbe esserci ambiguità: denunciare una violenza non significa essersi pentite di un rapporto. Significa riferire un fatto che dovrà essere accertato, senza che la persona che lo racconta venga preventivamente collocata sotto sospetto per il solo fatto di aver trovato la forza, o deciso, di parlare. In un Paese che il 25 novembre torna a interrogarsi sulla violenza contro le donne, forse la domanda più urgente non è perché una donna denunci, ma perché continuiamo a cercare, prima ancora di ascoltarla, una ragione per non crederle.

Il diritto di difesa è un principio irrinunciabile e la presunzione di innocenza deve essere garantita fino alla conclusione definitiva del procedimento. Ma il racconto mediatico di una vicenda giudiziaria così delicata solleva anche un’altra questione: quale spazio viene riservato alla persona che ha denunciato? E quanto facilmente la discussione pubblica può trasformarsi in un esame della sua condotta, delle sue parole, delle sue scelte e della sua credibilità?

Il rischio è che accanto al processo celebrato nelle aule di giustizia se ne sviluppi un altro, privo di regole e garanzie, nel quale la donna che denuncia diventa a sua volta oggetto di valutazione pubblica. Il diritto di difesa non deve essere confuso con la delegittimazione di chi ha denunciato. Sono due piani distinti, che una corretta informazione dovrebbe contribuire a mantenere tali.

L’invidia del lutto: il caso Cecchettin

Pochi giorni più tardi, un’altra vicenda ha riportato al centro del dibattito il rapporto tra dolore, esposizione pubblica e giudizio sociale. Il 18 novembre, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia è intervenuto sul rapporto tra cronaca, fiction e rappresentazione mediatica delle tragedie familiari. Nel corso delle sue considerazioni ha parlato del rischio che, in alcuni casi, «la voglia di apparire» possa superare la manifestazione del dolore, sollevando anche interrogativi sulla gratuità di alcune interviste. Le dichiarazioni sono state interpretate da diversi organi di informazione come un riferimento a Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il Patriarcato di Venezia, il giorno successivo, ha tuttavia precisato che Moraglia non intendeva chiamare in causa la famiglia Cecchettin, specificando che le sue riflessioni riguardavano l’esposizione mediatica di altri casi giudiziari ancora aperti.

La precisazione è parte integrante della vicenda e va riportata. Resta, tuttavia, aperta una questione più generale, che riguarda il modo in cui la società osserva e giudica il lutto altrui. La spettacolarizzazione del dolore è un tema legittimo, così come lo è interrogarsi sull’etica dell’informazione quando una tragedia diventa materia di fiction, interviste e prodotti editoriali. Ma la critica al sistema mediatico non dovrebbe trasformarsi in un giudizio sommario sulle persone che attraversano una perdita. Non esiste un comportamento universalmente prescritto per chi sopravvive all’uccisione di una figlia. C’è chi sceglie il silenzio, chi si ritira dalla vita pubblica, chi trova nella testimonianza e nell’impegno educativo una possibilità per dare un senso alla propria esperienza. Gino Cecchettin ha scelto di parlare, di incontrare gli studenti, di promuovere attraverso la Fondazione intitolata alla figlia iniziative di sensibilizzazione. Una scelta pubblica che può essere discussa nei suoi aspetti comunicativi, come ogni altra iniziativa, ma che non dovrebbe essere sottoposta a un giudizio morale sulla presunta autenticità del dolore. Il lutto non è una prestazione da esibire secondo un modello condiviso, né una condizione che gli altri possono misurare dall’esterno.

La fascia rossa e la responsabilità dei simboli

Il 20 novembre la Lega Pro ha annunciato che, in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie C, in programma dal 20 al 23 novembre, tutti i capitani delle squadre avrebbero indossato una fascia rossa per sensibilizzare il pubblico sul contrasto alla violenza contro le donne. Le maglie autografate sarebbero poi state messe all’asta a sostegno del Centro antiviolenza Artemisia di Firenze. Un’iniziativa dal significato dichiarato importante, che tuttavia si è trovata a fare i conti con una contraddizione: tra i calciatori scesi in campo con quel simbolo figuravano atleti condannati in primo grado o anche in appello per reati di violenza sessuale.

Il caso più discusso è quello di Manolo Portanova, capitano della Reggiana, condannato a sei anni in primo grado e in appello per violenza sessuale di gruppo. La sentenza non è definitiva e il calciatore ha sempre sostenuto la propria innocenza. La sua presenza in campo con la fascia rossa, durante la partita contro il Forlì del 22 novembre, ha suscitato la reazione di associazioni e realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere. La ragazza che lo ha denunciato ha dichiarato di aver provato dolore nel vederlo indossare un simbolo che, nelle sue parole, dovrebbe proteggere chi ha subito violenza. La vicenda non riguarda soltanto Portanova. Tra i calciatori di Serie C che hanno indossato la fascia figurano anche Carmine Cretella, condannato in primo grado a due anni per violenza sessuale ai danni di una minorenne, e Christ Jesus Mawete, condannato in primo grado a tre anni e otto mesi per violenza sessuale di gruppo.

Il caso di Mawete si inserisce in una vicenda giudiziaria più ampia: il 5 novembre il Tribunale di Asti ha condannato anche i suoi ex compagni di squadra del Bra, Fausto Perseu e Alessio Rosa, a quattro anni e due mesi ciascuno, per la violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria. Anche queste sentenze sono di primo grado e sono suscettibili di impugnazione.

Un precedente che merita di essere ricordato è quello di Michael Liguori, condannato nell’ottobre 2024 dal Tribunale di Teramo a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale aggravata in relazione a fatti che coinvolgevano due ragazze minorenni. All’epoca il calciatore militava nel Padova e la difesa aveva annunciato ricorso. La vicenda aveva già aperto una discussione sulla responsabilità delle società sportive e sul significato delle scelte compiute quando un atleta è chiamato a rappresentare pubblicamente determinati valori.

È necessario ribadire che una condanna non definitiva non equivale a una sentenza irrevocabile e che ogni imputato ha diritto alle garanzie previste dall’ordinamento. Ma il rispetto della presunzione di innocenza non impedisce di interrogarsi sulle decisioni delle società sportive e degli organismi che promuovono campagne educative. Il problema, infatti, non è il diritto di un atleta a scendere in campo. È la scelta di affidargli un simbolo che rappresenta un’assunzione pubblica di responsabilità, senza valutare adeguatamente il contesto e le implicazioni di quella scelta. Il Centro antiviolenza Artemisia ha chiesto che la maglia di Portanova fosse ritirata dall’asta benefica, sostenendo che la partecipazione del calciatore avesse compromesso il significato dell’iniziativa. Anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto sulla vicenda, richiamando la responsabilità del sistema sportivo e la necessità di scelte consapevoli, oltre alle norme. È qui che la questione supera il singolo caso. Una campagna di sensibilizzazione non è una semplice operazione di immagine. I simboli hanno un valore perché rappresentano un impegno, e quell’impegno richiede coerenza. Indossare una fascia rossa non è, da solo, un atto di prevenzione; non sostituisce l’educazione al consenso, la responsabilità delle società, la tutela delle vittime e la costruzione di ambienti capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di abuso.

Quando la libertà delle donne diventa il problema

Il 23 novembre, durante una seduta del Consiglio comunale di Bergamo dedicata anche ai temi della violenza di genere, il consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi ha pronunciato parole che hanno suscitato forti reazioni politiche. Nel suo intervento ha sostenuto che la violenza di genere sarebbe una conseguenza del femminismo, affermando che «tutto quello a cui oggi stiamo assistendo è figlio di questo movimento». Ha inoltre definito aborto, divorzio ed eutanasia «libertà svilenti», collocando la perdita del presunto rispetto per le donne nel percorso storico che dall’Illuminismo avrebbe condotto alla nascita del movimento femminista.

Le dichiarazioni hanno provocato la protesta dei consiglieri del Partito democratico e della lista Oltre, che hanno lasciato l’aula. La sindaca Elena Carnevali ha definito quelle parole fuori dal tempo, dalla storia e dalla morale, richiamando anche il percorso storico e legislativo che ha portato all’abolizione del delitto d’onore in Italia soltanto nel 1981. Al di là dello scontro politico, il contenuto di quell’intervento pone una questione culturale precisa: attribuire al femminismo la responsabilità della violenza contro le donne significa confondere la rivendicazione della libertà con le forme di abuso che quella libertà ha contribuito a denunciare. Il femminismo non ha introdotto la violenza nelle relazioni. Ha contribuito a rompere il silenzio intorno a comportamenti a lungo considerati privati, inevitabili o perfino legittimi. Ha contestato l’idea che il corpo delle donne, le loro scelte e la loro autonomia fossero materia sulla quale altri potessero esercitare un potere.

Aborto, divorzio e autodeterminazione non sono la causa della violenza. Sono diritti e libertà che hanno ampliato la possibilità per le donne di decidere della propria esistenza. Si può discutere di ciascuno di questi temi, anche da posizioni culturali e politiche differenti, ma collegarli alla diffusione della violenza di genere significa spostare ancora una volta il problema: non più l’abuso di potere, il mancato riconoscimento del consenso e la negazione dell’autonomia, bensì la libertà conquistata da chi ne è stato a lungo privato.

Queste vicende appartengono a contesti diversi: un processo penale, una riflessione sull’esposizione mediatica, una campagna sportiva, un dibattito istituzionale. Non sarebbe corretto assimilarle né attribuire loro lo stesso peso, eppure, nel loro insieme, mostrano quanto sia facile perdere di vista il centro della questione. La violenza non è una categoria astratta, né un tema che esiste soltanto nelle giornate dedicate alla sensibilizzazione è una realtà che entra nelle case, attraversa le relazioni, modifica le esistenze e, nei casi più estremi, le interrompe per sempre.

Dietro ogni nome che compare nella cronaca c’è una persona che aveva desideri, abitudini, progetti, relazioni e un futuro possibile. Ci sono genitori che devono imparare a vivere con un’assenza, fratelli e sorelle che si ritrovano a fare i conti con una perdita, figli che crescono dentro conseguenze che non hanno scelto. Ci sono anche famiglie di persone condannate o accusate, che possono essere attraversate da dolore e disorientamento. Riconoscere questa dimensione umana non significa stabilire equivalenze: la sofferenza di chi resta non cancella la responsabilità individuale, né può essere messa sullo stesso piano della vita sottratta a una vittima e del dolore irreparabile dei suoi familiari. È proprio questa complessità che il dibattito pubblico dovrebbe saper custodire, invece di ridurre ogni vicenda a uno scontro di posizioni, a una dichiarazione da contestare o a un’immagine da condividere.

Forse la contraddizione più evidente di questo 25 novembre è proprio qui: si moltiplicano i gesti pubblici contro la violenza, ma non sempre si presta la stessa attenzione alla coerenza che dovrebbe sostenerli. Si giudica il modo in cui viene vissuto un lutto, si discute della credibilità di chi denuncia, si mettono in relazione la violenza e le libertà femminili, si indossano simboli senza interrogarsi fino in fondo sul loro significato. Non basta dichiararsi contrari alla violenza occorre riconoscerne le manifestazioni, anche quando sono scomode; evitare che il racconto di chi denuncia diventi un processo alla sua persona; pretendere responsabilità da chi rappresenta istituzioni, organizzazioni e comunità; comprendere che la prevenzione non può essere affidata a un gesto isolato o a una ricorrenza. Una fascia rossa può attirare l’attenzione. Una dichiarazione può occupare le prime pagine. Un’intervista può aprire una discussione. Ma nessuno di questi gesti, da solo, modifica la cultura che rende possibile la violenza.

Il 25 novembre non dovrebbe chiederci soltanto da che parte intendiamo stare. Dovrebbe costringerci a verificare se le nostre parole, le nostre scelte e le nostre istituzioni siano davvero coerenti con quella posizione, perché il problema non è soltanto ciò che diciamo della violenza contro le donne è ciò che continuiamo a fare, a giustificare, a sottovalutare e a non vedere mentre ne parliamo.