Sarà il porto di Gioia Tauro, snodo logistico strategico per il Mezzogiorno e per l’intero Paese, a ospitare sabato 28 novembre la seconda tappa della mobilitazione Cisl dal titolo «Il Patto che unisce». L’appuntamento è alle 9.30 sulla banchina di ponente, dove sono attese migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, delegate, delegati e quadri sindacali da cinque regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. A concludere la mattinata sarà la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, dopo gli interventi dal palco dei leader delle cinque Cisl regionali.Dopo la prima tappa del 7 novembre a Genova, con le regioni del Nord, la campagna della confederazione di via Po fa rotta verso Sud, prima della manifestazione conclusiva del 12 dicembre a Roma. L’obiettivo è duplice: migliorare la manovra, ora all’esame del parlamento, e sostenere le ragioni di un nuovo Patto sociale capace di aprire al Paese una stagione di crescita e coesione.La scelta di Gioia Tauro non è casuale. Lo scalo calabrese è il primo porto italiano per traffico container, con il record di quasi 4,5 milioni di Teu movimentati nel 2025, e uno dei maggiori hub di transhipment del Mediterraneo: il simbolo di un Sud che può fare da motore all’Italia e all’Europa e da porta d’accesso ai mercati internazionali.Perché questo potenziale si traduca in nuove attività produttive e occupazione stabile, il Libro verde della Cisl indica la strada: infrastrutture materiali e sociali, dai collegamenti ferroviari con i porti alla scuola e alla sanità di prossimità; una fiscalità di sviluppo più forte, che premi chi investe e assume nel Mezzogiorno; la lotta intransigente alla criminalità organizzata, che ruba libertà e futuro alle comunità.«Da Gioia Tauro, come a Genova, vogliamo lanciare un messaggio di unità nazionale e di coesione sociale: Nord e Sud vincono soltanto insieme», sottolinea la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola. Al centro delle proposte c’è il consolidamento della Zes unica, che dal 2024 ha dato il via libera a oltre 1.500 progetti per quasi dieci miliardi di euro. Lo strumento va rafforzato con nuove risorse e raccordato con i fondi europei e con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, legando gli incentivi alla qualità del lavoro e alla crescita delle competenze.La Cisl chiede inoltre di contrastare la fuga dei giovani qualificati, favorire maggiori investimenti privati e pubblici, colmare il divario nell’occupazione femminile con più asili nido e servizi di assistenza, fare del Sud un protagonista della transizione industriale ed energetica.«L’Italia e l’Europa restano competitive se scommettono su solidarietà, riequilibrio territoriale e valore del lavoro. Nessun rilancio del Paese senza un Mezzogiorno coeso, integrato, messo nelle condizioni di correre: il Sud non cerca assistenza ma lavoro, welfare e impresa», conclude Fumarola.