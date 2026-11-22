Dal 23 al 30 novembre 2026, Montalto Uffugo e Castrolibero ospitano il Kleos Music Fest – Radici Sonore, il progetto promosso da Fourfive Srl che mette al centro i talenti musicali del territorio, attraverso un programma multidisciplinare e una collaborazione strategica tra istituzioni, operatori del settore e realtà del panorama musicale nazionale.La musica come strumento di promozione culturale, valorizzazione territoriale e racconto delle identità locali. È questa la visione alla base del Kleos Music Fest – Radici Sonore, il festival cofinanziato dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, realizzato con il patrocinio dei Comuni di Montalto Uffugo e Castrolibero e caratterizzato da una collaborazione trilaterale tra enti locali, Assomusica e Puglia Sound.Promosso da Fourfive Srl, il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e musicale calabrese, offrendo ai talenti emergenti del territorio un’importante piattaforma di visibilità e confronto professionale. Il festival intende, in particolare, dare spazio agli artisti che scelgono di raccontarsi attraverso la propria produzione inedita, favorendo percorsi di crescita, occasioni di incontro con gli operatori del settore e nuove opportunità di inserimento nel circuito musicale.Una progettualità che supera la dimensione del semplice intrattenimento e si configura come un modello di promozione culturale integrata, nel quale la musica diventa veicolo di identità, attrattività turistica e sviluppo territoriale. La presenza di Assomusica e Puglia Sound rafforza questa impostazione, creando un ponte tra il sistema musicale calabrese e altre esperienze consolidate del panorama nazionale. Particolare rilievo assume la partecipazione dell’artista Cheema, espressione del progetto Puglia Sound, insieme a una significativa rappresentanza di artisti calabresi.

Il Kleos Music Fest si articolerà in otto giornate di programmazione, dal 23 al 30 novembre 2026, coinvolgendo due suggestivi borghi della provincia di Cosenza: Montalto Uffugo e Castrolibero. Ogni giornata sarà caratterizzata da una specifica identità musicale, con un percorso artistico che attraverserà differenti linguaggi e generi, dal jazz alla musica classica, dal pop all’indie, fino alla musica elettronica e al rock.

Montalto Uffugo: dal jazz alla musica classica, passando per i nuovi talenti

La prima parte del festival si svolgerà a Montalto Uffugo, dal 23 al 26 novembre, con appuntamenti ospitati in luoghi di particolare valore storico e culturale, tra cui la Sala Consiliare del centro storico e il Museo Leoncavallo.L’apertura, prevista per il 23 novembre, sarà affidata al Pietro Lazazzara Gipsy Jazz Quintet, formazione candidata a tre Grammy Award, che porterà sul palco le sonorità e le contaminazioni del jazz manouche, inaugurando il percorso musicale della manifestazione.Spazio, inoltre, alla musica pop con una giornata dedicata agli inediti dei giovani talenti del territorio. Un’occasione di espressione e promozione artistica che si inserisce nella visione progettuale del festival e che vedrà gli artisti osservati da Assomusica, nell’ottica di favorire un dialogo diretto con il sistema professionale della musica dal vivo.Il 26 novembre sarà invece dedicato alla musica classica, con Francesca Gerbasi e uno spettacolo concepito come omaggio all’opera italiana, attraverso un percorso musicale che valorizza il patrimonio lirico nazionale.

Castrolibero: le nuove sonorità incontrano la grande tradizione musicale

Dal 27 al 30 novembre, il festival si trasferirà a Castrolibero, dove il centro storico e i suoi luoghi identitari diventeranno scenari di un programma che spazierà tra musica indie, elettronica, rock e musica d’autore.L’apertura della sezione castroliberese, il 27 novembre, sarà affidata a Erica Mou, protagonista di un appuntamento dedicato alla musica indie nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giovanni, nel Borgo Antico.Il 28 novembre sarà la volta della musica elettronica con Cheema, artista del progetto Puglia Sound, che si esibirà presso il Rudere di Santa Maria della Stella, nel cuore del centro storico di Castrolibero. Una scelta scenografica e culturale che mette in relazione le nuove espressioni musicali con il patrimonio architettonico e paesaggistico del borgo. Il 29 novembre sarà dedicato alle sonorità rock con le esibizioni di Ynsanya e Partinico Rose, due proposte musicali che contribuiranno ad ampliare la proposta artistica del festival.La chiusura, prevista per il 30 novembre, sarà affidata a Nello Salza, storica prima tromba di Ennio Morricone, con un omaggio alla musica d’autore e alle grandi composizioni che hanno segnato la storia della musica e del cinema italiano.

Una rete di collaborazioni per la crescita del sistema musicale territoriale

Il valore del Kleos Music Fest – Radici Sonore risiede anche nella capacità di attivare una rete di collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori del comparto musicale. La sinergia tra Regione Calabria, amministrazioni comunali, Assomusica e Puglia Sound rappresenta un elemento qualificante del progetto, con l’obiettivo di costruire nuove connessioni professionali e culturali e rafforzare il posizionamento del territorio all’interno dei circuiti della musica dal vivo. Attraverso il coinvolgimento di artisti affermati e nuove realtà musicali, il festival intende promuovere un modello di valorizzazione che parte dalle radici culturali dei luoghi per aprirsi a linguaggi contemporanei e prospettive nazionali. Un percorso nel quale i borghi non costituiscono soltanto le sedi degli spettacoli, ma diventano parte integrante della narrazione artistica, trasformandosi in spazi di incontro.