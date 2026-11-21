Dalla bocciatura del rendiconto 2025 alle dimissioni in massa dei consiglieri: si chiude dopo appena cinque mesi l’esperienza amministrativa di Antonio Barile. Ora si apre una nuova fase, tra conti da risanare, commissariamento e il ritorno alle urne.

SAN GIOVANNI IN FIORE – Alla fine il Consiglio comunale si è sciolto. E quella che fino a poche ore prima sembrava una crisi politica difficile, ma forse ancora recuperabile, si è trasformata in una rottura definitiva. A San Giovanni in Fiore cala il sipario sull’amministrazione guidata da Antonio Barile, iniziata appena cinque mesi fa e conclusasi nel modo più turbolento: con la bocciatura del rendiconto finanziario 2025 e le dimissioni in massa dei consiglieri comunali di centrodestra.

Una giornata che difficilmente passerà inosservata nella storia politica della città silana. Quattro ore di discussione, tensioni dentro e fuori dall’aula, posizioni ormai inconciliabili e, soprattutto, una questione finanziaria che ha finito per travolgere gli equilibri politici.

Il passaggio decisivo è arrivato con il voto sul rendiconto 2025 e sul percorso di riequilibrio finanziario proposto dall’amministrazione. Il documento non ha ottenuto il via libera dell’assemblea: dieci voti contrari e sette favorevoli, secondo le ricostruzioni della seduta. Al centro della discussione un disavanzo che, sulla base delle cifre riportate negli atti e nelle ricostruzioni diffuse in questi giorni, si avvicinerebbe agli otto milioni di euro.

Ma dietro i numeri c’era molto altro. C’era una maggioranza consiliare che, di fatto, non aveva mai coinciso con quella politica del sindaco. C’era un’amministrazione costretta a governare in una condizione di fragilità sin dal suo insediamento. E c’era uno scontro sempre più profondo con il gruppo consiliare riconducibile a Marco Ambrogio, forte della maggioranza dei seggi nonostante la sconfitta alle elezioni per la carica di sindaco.

Il cosiddetto fenomeno dell’«anatra zoppa» ha accompagnato l’intera esperienza amministrativa di Barile: un sindaco eletto direttamente dai cittadini, ma privo di una maggioranza consiliare solida. Una condizione che, con il passare delle settimane, ha trasformato ogni passaggio amministrativo in una prova politica.

Il voto che ha fatto saltare tutto

La bocciatura del rendiconto ha rappresentato il punto di non ritorno. Le posizioni delle due parti sono rimaste distanti anche sulla lettura della situazione finanziaria dell’ente e sulle modalità per affrontarla.

Da un lato, l’amministrazione Barile ha sostenuto la necessità di un percorso di riequilibrio per fronteggiare il disavanzo, con un piano di rientro pluriennale. Dall’altro, i consiglieri contrari hanno contestato l’impostazione contabile e le scelte della Giunta, paventando il rischio di un nuovo dissesto finanziario.

Al termine della seduta, la frattura si è trasformata in una decisione politica definitiva. I consiglieri di centrodestra hanno rassegnato le dimissioni in massa, formalizzando la volontà di porre fine all’esperienza amministrativa. Una scelta che, secondo quanto riferito dalle cronache, è stata formalizzata davanti a un notaio e trasmessa al Comune tramite posta elettronica certificata.

I dimissionari hanno motivato il gesto richiamando la responsabilità verso famiglie, imprese e cittadini, sostenendo di aver voluto evitare alla comunità le conseguenze di un eventuale nuovo dissesto. Una posizione politica che dovrà essere valutata anche alla luce degli atti contabili e delle procedure previste dalla legge.

Ora arriva il commissario: cosa succederà al Comune?

La conseguenza più immediata sarà l’avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale e la gestione commissariale dell’ente.

In base all’articolo 141 del Testo unico degli enti locali, tra le cause di scioglimento rientrano anche le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno.

Una volta perfezionata la procedura, un commissario prefettizio assumerà la gestione del Comune, sostituendosi agli organi politici sciolti. Non si tratterà, tuttavia, di una nuova amministrazione politica: il commissario avrà il compito di garantire la continuità amministrativa, assicurare il funzionamento degli uffici e affrontare gli adempimenti indispensabili per la vita dell’ente.

La gestione commissariale dovrà fare i conti soprattutto con la situazione finanziaria. Il rendiconto non approvato, il disavanzo emerso e le questioni legate al piano di riequilibrio rappresentano nodi che non potranno essere accantonati con la fine della consiliatura.

Il vero problema resta quello dei conti

È proprio sul fronte finanziario che si giocherà una parte fondamentale del futuro di San Giovanni in Fiore.

Il commissariamento, infatti, non cancella i problemi di bilancio e non equivale automaticamente alla dichiarazione di dissesto. Sono due questioni distinte.

La prima riguarda la crisi degli organi politici e la necessità di ripristinare il funzionamento istituzionale del Comune. La seconda riguarda invece la reale capacità dell’ente di far fronte ai propri debiti e di garantire l’equilibrio finanziario.

Tra gli scenari possibili ci sono la prosecuzione di un percorso di risanamento, qualora ne ricorrano i presupposti, oppure l’aggravarsi della situazione fino all’eventuale dichiarazione di dissesto, se dovessero emergere le condizioni previste dalla legge.

Un eventuale dissesto avrebbe conseguenze importanti: maggiori vincoli nella gestione finanziaria, misure fiscali particolarmente restrittive, difficoltà nei pagamenti e una gestione straordinaria della massa debitoria. Sarebbe dunque sbagliato considerarlo un passaggio automatico, ma altrettanto sbagliato sottovalutare il peso della situazione emersa.

La politica prepara già il prossimo capitolo

Mentre il Comune si prepara alla fase commissariale, la politica guarda inevitabilmente al futuro.

La fine anticipata dell’amministrazione Barile apre una nuova partita elettorale. I tempi dipenderanno dagli atti formali di scioglimento e dal calendario delle prossime consultazioni, ma l’orizzonte indicato dalle ricostruzioni è quello della primavera 2027.

Antonio Barile ha già manifestato la volontà di tornare in campo e di ripresentarsi agli elettori. Marco Ambrogio, protagonista dello scontro consiliare e riferimento del gruppo che ha determinato la crisi, si ritrova ora al centro della nuova fase politica.

Resta da capire quali alleanze nasceranno, quali responsabilità verranno attribuite e soprattutto quale proposta amministrativa sarà presentata ai cittadini. Perché la prossima campagna elettorale non potrà prescindere da una domanda fondamentale: come si intende risanare il Comune e restituire stabilità a una città che, in pochi mesi, ha assistito a una nuova interruzione anticipata della propria esperienza amministrativa?

Una pagina si chiude, ma i problemi restano.

San Giovanni in Fiore si ritrova ancora una volta davanti a un bivio. La crisi politica ha trovato il suo epilogo, ma quella finanziaria e amministrativa è tutt’altro che conclusa. Il commissario avrà il compito di traghettare l’ente verso le prossime elezioni; alla futura amministrazione spetterà invece il compito più difficile: rimettere in ordine i conti, ricostruire un rapporto di fiducia con la comunità e dimostrare che governare la città è possibile anche oltre le contrapposizioni politiche.

Alla fine, dunque, il Consiglio si è sciolto. Ma per San Giovanni in Fiore la partita più importante comincia proprio adesso.