A Cosenza i colloqui per oltre 500 operatori marittimi per Grimaldi Lines con il CpI Cosenza

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e creare occasioni di occupazione, offrendo concrete possibilità di carriera a bordo: è l’obiettivo della giornata di selezione promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria e organizzata sinergicamente dal Centro per l’Impiego di Cosenza e da Sviluppo Lavoro Italia.

Nella sede di Sport e Salute (ex Coni), si è svolta a Cosenza, mercoledì 30 settembre, la prima tappa del tour di reclutamento per la selezione di 505 operatori marittimi per la Grimaldi Lines, una delle principali realtà del settore del trasporto marittimo internazionale e attualmente il più grande gruppo armatoriale italiano, con una flotta di 130 navi che opera in 60 paesi e serve 150 porti.

Oltre 330 candidati registrati – circa 200 i presenti, giovani e disoccupati, che hanno avuto la possibilità di incontrare i recruiter del Gruppo, conoscere le posizioni aperte e sostenere, quindi, il colloquio individuale per poter cogliere le opportunità professionali disponibili.

Le selezioni, le cui candidature sono state prese in carico tramite form di registrazione dai funzionari del Centro per l’Impiego di Cosenza nell’ambito delle attività relative al servizio incrocio domanda – offerta, hanno riguardato diversi profili professionali del settore marittimo, nello specifico: 200 camerieri di camera, 50 cuochi, 150 garzoni di cucina, 25 assistenti elettricisti, 30 mozzi, 25 idraulici, 25 trattoristi. Per alcune figure era prevista la possibilità di candidatura anche alla prima esperienza. Il contratto applicato è quello del personale navigante dell’industria armatoriale.

Il Job Day, quale opportunità concreta di incontro con un’azienda che investe sul territorio regionale e nazionale, ha costituito quindi uno strumento rilevante di contrasto alla disoccupazione ma anche l’espressione tangibile degli strumenti di crescita e sviluppo introdotti dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive per una Calabria più dinamica e attrattiva.

“Il confronto diretto con l’assessore regionale al ramo Giovanni Calabrese, con lo stesso Dipartimento, guidato da Fortunato Varone, con la Rete dei Centri per l’Impiego e Sviluppo Lavoro Italia e l’azione sinergica tra le varie funzioni che caratterizzano il Centro per l’Impiego hanno contribuito a garantire al territorio una giornata significativa di presa in carico e orientamento al lavoro, matching, networking, attuazione di politiche attive e soddisfazione dei fabbisogni aziendali“. Così il responsabile del Centro per l’Impiego, Giovanni Cuconato. Nel corso della giornata, infatti, sono state garantite anche sessioni informative per illustrare l’operatività, le attività svolte e i servizi offerti per utenti e imprese a cura dei funzionari del CpI.

Le selezioni Grimaldi Lines in Calabria si sono concluse giovedì 1° ottobre a Paola a cura del Centro per l’Impiego territorialmente competente, registrando nuovamente un successo di presenze.